Pulisic non torna capitano degli USA, Pochettino: "Ecco perché. Sarà Adams per 4 anni"

Negli Stati Uniti il ct Mauricio Pochettino detta legge e alla fine non sarà Christian Pulisic il capitano. Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della gara con il Messico, l'allenatore argentino ha annunciato la scelta di affidare la fascia a Tyler Adams. Mentre la Nazionale a stelle e strisce è in procinto di disputare l'ultimo match amichevole contro il Canada nella notte italiana, il numero 11 del Milan è rimasto al centro sportivo rossonero per lavorare sul recupero della forma.

Niente fascia da capitano: il motivo

Pochettino ha spiegato pubblicamente perché abbia preferito premiare il centrocampista del Bournemouth Adams e non Pulisic: "Adams sarà il capitano degli Stati Uniti per i prossimi quattro anni. È un giocatore che ha dimostrato leadership e capacità di gestire la squadra in contesti internazionali". Un'altra decisione che fa discutere e va contro la stella rossonera e degli USA, che si è visto passare davanti anche Tim Ream del Charlotte FC come leader della Nazionale in occasione dei Mondiali 2026.

La curiosità

Pulisic è il più giovane capitano nella storia degli Stati Uniti: ha indossato la fascia al braccio a soli 20 anni e 63 giorni, in occasione dell'amichevole contro l'Italia nel novembre 2018. Nel corso della sua carriera con la Nazionale (oltre 90 presenze e 33 gol), il giocatore del Milan ha indossato la fascia da capitano in numerose occasioni ufficiali e amichevoli, tra cui le vittorie nelle finali della CONCACAF Nations League del 2021 e del 2023 e durante la Copa America 2024.