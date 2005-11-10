PSG in ansia per Longoni: il giovane portiere ha lasciato il ritiro dell’Italia Under 19

Nuovo contrattempo in casa Paris Saint-Germain. Il giovane portiere Alessandro Longoni è stato costretto a lasciare il ritiro con la Nazionale italiana Under 19 a causa di un problema fisico. Il classe 2008, arrivato al PSG nell’ultima finestra estiva di mercato, aveva ricevuto due convocazioni con la prima squadra in Ligue 1, contro Lilla e Troyes, senza però scendere in campo.

L’Italia cambia portiere

La Federazione italiana ha comunicato ufficialmente l’assenza del giovane estremo difensore per gli impegni di qualificazione: "Il portiere Alessandro Longoni, del Paris Saint-Germain, non sarà disponibile a causa di problemi fisici. Al suo posto Favo ha convocato Andrea Maran del Modena". Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura dell’infortunio che ha fermato il talento cresciuto nel settore giovanile del Milan, che già aveva dovuto fare i conti con dei problemi fisici negli scorsi mesi.

Sulle orme di Donnarumma

L’arrivo a Parigi ha rappresentato un passaggio importante nella carriera di Longoni, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano nel suo ruolo. Le convocazioni con la squadra di Luis Enrique hanno confermato la fiducia del club nei suoi confronti, anche se il percorso di crescita resta ancora legato soprattutto al lavoro quotidiano. Il PSG attende ora di conoscere i tempi di recupero del portiere, nella speranza che lo stop possa essere di breve durata.