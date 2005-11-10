Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Rigore contestato dato al Napoli, Marelli: "Difficile capire perché il VAR non sia intervenuto"

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
ieri alle 23:39Serie A
10.10.2026 23:39Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Fa discutere il calcio di rigore assegnato al Napoli questa sera, per il gol che ha aperto le danze nella partita contro il Frosinone. Un rigore conquistato da Rasmus Hojlund, grazie a un contatto con il difensore gialloblù Giorgio Cittadini e che ha generato polemiche, portando Alvini (in maniera però molto pacata) a definirlo quantomeno un "rigore morbido".

La spiegazione dell'ex arbitro

Sull'episodio dice la sua anche l'ex arbitro Luca Marelli, moviolista di DAZN: “In presa diretta sembrava esserci veramente poco, rivisto a mio parere non c’è il rogare: non vedo fallo di Cittadini su Johlind, c’è contatto ma non movimento del difensore verso l’attaccante, solo un tocco tra le gambe. In area però si gioca a pallone, come a centrocampo: non vengono puniti tutti i tocchi. Il rigore viene avallato dal VAR, anche su questo ci sarebbe qualcosa da dire. Poteva intervenire ma c’è un problema, se viene alzata la soglia di intervento lo si fa anche per togliere qualcosa che è stato comminato. Un contatto qui c’è stato, quindi probabilmente rimane la decisione di campo. Siamo fuori dalla linea intrapresa da Orsato da inizio campionato, difficile capire perché il VAR non sia intervenuto per togliere un rigore che non doveva essere assegnato”.

Articoli correlati

Immagine news 1
Marelli sul VAR: "Era diventato invasivo, ma ora bisogna evitare gli eccessi"
Immagine news 2
Serie A, Marelli: "Mi piace la linea Orsato ma troppi 6 errori in 5 giornate"
Immagine news 3
L'Atalanta chiede un rigore contro la Juventus, Marelli: "Netto, il VAR non può lasciar correre"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
00:32 Serie A
Napoli, Di Lorenzo: "Il 3-0 dovevamo farlo prima. Difesa a tre? Sarà Allegri a decidere"
Immagine news 2
00:30 Serie ATMW
TMWZorgane tra gli obiettivi di mercato del Milan. Chi è il centrocampista che piace al Diavolo
Immagine news 3
00:22 Serie A
Parma, Diego Carlos va oltre il ko: "Tutti hanno visto che siamo una squadra che vuole segnare"
Immagine news 4
00:18 Serie A
Spence dopo l'esordio con l'Inter a San Siro: "Ho aspettato due lunghi mesi..."
Immagine news 5
00:15 Serie A
Fiorentina, De Gea: "Sapevamo che il Genoa partiva a mille. Avessimo fatto il 2-2..."
Immagine news 6
00:08 Serie A
Inter, Pavard: "Contento di essere tornato. Nazionale? Vediamo... non mi metto pressioni"
Ieri
Immagine news 7
23:59 Serie A
Parma, Gilardino: "Eravamo partiti bene. Arrabbiato per due gol presi su tre"
Immagine news 8
23:53 Serie A
Mkhitaryan e il sogno Champions dell'Inter: "Certi articoli fanno ridere. Siamo ambiziosi"
Immagine editoriale di Luca Calamai
L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Fabregas spenderebbe ancora 40 milioni per Kean? Sono tornati McTominay e il Napoli vero. Paratici è una montagna di soldi spesi per una Viola terzultima
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, la notte della ripartenza: Allegri zittisce le critiche, McTominay torna KDB è super
Immagine top news n.1 All'Inter bastano 30 minuti per chiudere la pratica Parma. Chivu: "Contento dell'energia"
Immagine top news n.2 Como-Roma, caccia all’anti-Inter tra i ko. Svilar out, su Kean è polemica tra Fabregas e l’Italia
Immagine top news n.3 Fiuuuu... A Napoli sono un po' più Allegri: dopo una partenza horror, forse la sosta è servita
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli non guadagna posizioni se non sul Frosinone
Immagine top news n.5 Inter-Parma 3-0, le pagelle: Thuram sgasa come una DeLorean, per Corvi un altro errore pesante
Immagine top news n.6 De Rossi non ci avrebbe puntato, Osmajic trascina il Genoa. Il terzo gol è da 3 punti
Immagine top news n.7 Caso Kean, il medico della Nazionale risponde a Fabregas: "Contatti costanti con i club"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.3 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.4 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Immagine box news Serie A Napoli, Di Lorenzo: "Il 3-0 dovevamo farlo prima. Difesa a tre? Sarà Allegri a decidere"
Immagine box news Serie A Zorgane tra gli obiettivi di mercato del Milan. Chi è il centrocampista che piace al Diavolo
Immagine box news Serie A Parma, Diego Carlos va oltre il ko: "Tutti hanno visto che siamo una squadra che vuole segnare"
Immagine box news Serie A Spence dopo l'esordio con l'Inter a San Siro: "Ho aspettato due lunghi mesi..."
Immagine box news Serie A Fiorentina, De Gea: "Sapevamo che il Genoa partiva a mille. Avessimo fatto il 2-2..."
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, aggiornata la valutazione dell'Arena Garibaldi: ora è di 4,29 milioni di euro
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Per quanto prodotto meritavamo di vincere. Nulla da rimproverare ai miei"
Immagine box news Serie B Cremonese, Pecchia loda i suoi: "Nella sofferenza si è visto lo spirito di gruppo"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Non voglio fare processi, ora bisogna stare vicino a questi ragazzi"
Immagine box news Serie B Arezzo-Cremonese 0-0, le pagelle: Sugli scudi Cerri e Luperto, ingenuo Pezzella
Immagine box news Serie B Serie B, nessun gol nell'ultimo match di oggi: un punto per uno tra Arezzo e Cremonese
Serie C
Immagine box news Serie C Lo Spezia continua la sua corsa e rovina il ritorno di Braglia: 2-0 al Gubbio
Immagine box news Serie C Pineto-Reggiana sospesa per impraticabilità del campo: non si giocherà domani
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati: Juve Next Gen ko ad Arzignano, Lumezzane-AlbinoLeffe è spettacolo
Immagine box news Serie C Lo Spezia compie 120 anni, Roberts: "Orgoglioso di essere il patron. Torneremo dove eravamo"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati del pomeriggio: vince il Bari, cadono Crotone e Inter U23
Immagine box news Serie C Angelozzi: "Spezia nel mio destino. Tutti insieme proveremo a tornare dove meritiamo"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Cagliari-Juventus: sardi sulle ali dell'entusiasmo, bianconeri senza margine d'errore
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Roma, 37 anni senza vittorie al Sinigaglia: Gasperini prova a sfatare il tabù
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Frosinone
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Immagine box news Calcio femminile L'Italia gioisce col 'fattore P': Piemonte e Polli regalano il successo sulla Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Ternana Women, Corrado si è operata al legamento crociato. Intervento riuscito
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 ottobre 1999, San Siro dà l'addio a Giuseppe Bergomi. Almeno come calciatore
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc