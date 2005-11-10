Roma, Balerdi saluta Messi: "Grazie per averci sempre mostrato la strada"
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
07.10.2026 21:53Serie A
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Anche Leonardo Balerdi, difensore dell'Argentina e della Roma, ha affidato ai propri canali social un sincero e appassionato messaggio di commiato dedicato al suo capitano nel giorno dell'addio alla Nazionale di Leo Messi: "Grazie Leo, per tutto. Sei il migliore tra noi, non ci sarà niente come te. Grazie per averci sempre mostrato la strada".
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