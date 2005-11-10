Roma, a gennaio si tenta il colpo Kvernadze: pronta un'offerta da 25 milioni al Frosinone

Rinforzare la squadra e crescere ancora. L’inizio di stagione della Roma è stato senza dubbio positivo. La formazione di Gian Piero Gasperini, insieme a Lazio e Inter, guarda tutti dall’alto dopo le prime sei giornate di campionato ed è reduce dal pareggio casalingo contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Certo, siamo ancora agli inizi però l’approccio alla nuova annata è stato buono e l’intenzioni dalle parti di Trigoria è quella di proseguire su questa strada inserendo a gennaio quei profili che possono servire a far alzare la qualità all’interno della rosa.

Occhi su Kvernadze

Uno dei giocatori che sarebbero seguiti con maggiore attenzione sarebbe Giorgi Kvernadze. L’esterno georgiano è uno dei giocatori che maggiormente sono saliti alla ribalta nel Frosinone di Massimiliano Alvini capace di frenare prima della maxi sosta il Como di Fabregas. Giocatore molto rapido e molto tecnico potrebbe essere il giocatore ideale che farebbe al caso di Gasperini da inserire all’interno della sua scacchiera per la seconda parte di stagione.

Pronti 25 milioni?

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club potrebbe provare ad avanzare un’offerta al club ciociaro. Il club del presidente Friedkin sarebbe anche pronto ad investire la cifra di 25 milioni di euro, segno di come creda nelle potenzialità del calciatore. Da capire quale possa essere la risposta dei gialloazzurri e soprattutto se sono intenzionati a privarsi di un giocatore importante.