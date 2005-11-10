Sarri: "Non ho mai parlato con De Roon. Gaetano? Regista è un ruolo di alta specializzazione"

Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere di Bergamo, scherzando sul fatto che Charles De Ketelaere voglia giocare da centravanti. L'allenatore italiano ha proposto di chiudere il belga in una stanza con Scamacca e Krstovic per capire chi sarebbe uscito vivo e di conseguenza guadagnato il posto: "Gli parlerò e capiremo la collocazione migliore. Non posso certo abbandonare gli altri due".

Calma con Gaetano

Sarri predica anche pazienza con chi critica in questo momento l'ex Cagliari, che sta giocando in una posizione del centrocampo non propriamente sua: "Aspetterei a dire che non è da Atalanta, quello è un ruolo di alta specializzazione e il ragazzo lì ha giocato pochissime partite in carriera. Neppure Jorginho era Jorginho dopo 20 partite".

Gli addii in estate

Sarri infine ha rivelato che per lui la partenza di Berat Djimsiti in estate è stata una sorpresa perché non sapeva che avesse ormai da anni la possibilità di accettare l'Arabia Saudita e soprattutto la voglia di trasferirsi lì. Quanto a Marteen de Roon invece ha dichiarato: "Con me non ha mai parlato, lui si rivolgeva direttamente alla società".