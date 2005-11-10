Sassuolo, Aquilani: "Palmieri mi ha aiutato molto. Gasperini? Ha innovato, è un maestro"

"Ho sempre avuto una grande stima nei confronti di Francesco Palmieri, mi ha aiutato molto". Parla così Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, a Il Messaggero, elogiando la capacità del direttore sportivo di non perdere mai la bussola e di aver allestito una buona squadra, facendo sempre ciò che ha detto: "Qui poi si lavora bene, abbiamo risorse umane di altissimo livello, si sta bene".

Il Sassuolo e i giovani

Aquilani ha rivelato di non averci pensato su una volta ricevuta la chiamata degli emiliani, che puntano molto anche sui giovani, una delle sue peculiarità: "Se vedo uno bravo, non mi faccio problemi a farlo giocare". In fondo una delle sue fonti d'ispirazione è Roberto De Zerbi, con cui è molto amico e si è confrontato molto nel corso degli anni.

Gasperini e la sua Roma

Aquilani ha lasciato il cuore nella Capitale, ci ha giocato per molto tempo e sa che una domanda sui giallorossi è sempre da mettere in conto nelle sue interviste. Questa volta però ha preferito concentrarsi sul suo allenatore: "Per quello che ha fatto e trasmesso è un maestro, lo è in quello che fa. Ha rivoluzionato il modo di giocare , ha stimolato tutti. È un innovatore".