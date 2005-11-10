Serve un guizzo per evitare una stagione anonima: tre giocatori da seguire in Torino-Udinese

Tre punti per scacciare i bassifondi della classifica ma soprattutto per rilanciare due squadre, Torino e Udinese, a cui serve un guizzo per non fare l'ennesima stagione anonima e senza obiettivi di classifica.

L'ex Mandragora è già il leader

Rolando Mandragora si è già preso il ruolo di leader tecnico e caratteriale del centrocampo. Ignazio Abate non ne fa mai a meno, tanto che il centrocampista si è riguadagnato anche la chiamata in Nazionale da Mancini (seppur non abbia mai giocato) dopo sette anni. Contro l'Udinese, da ex, punta a riconfermarsi.

Simeone, blindato in estate e ancora a secco

Dopo un estate di tira e molla con il River Plate, la dirigenza granata ha voluto trattenerlo ancora un anno con sé. Adesso sta a Giovanni Simeone dimostrare di guadagnarsi questa fiducia. Finora lo score recita zero, ma il Cholito in casa sa essere una sentenza visto che 5 dei suoi ultimi 6 gol in campionato li ha fatti davanti ai propri tifosi.

Davis l'uomo a cui si appella Runjaic

Tre sconfitte consecutive hanno messo sulla graticola Kosta Runjaic, che nelle ultime tre settimane ha potuto recuperare alcuni dei suoi pretoriani, a lungo frenati dagli infortuni che avevano ridotto all’osso le scelte del tecnico tedesco. Certo, Keinan Davis non era mai finito tra gli indisponibili, ma è stato spesso chiamato agli straordinari anche quando non era al meglio. Ora, dopo il necessario periodo di riposo, l’attaccante è pronto a ritrovare la condizione migliore e a sbloccarsi, andando a caccia della prima rete stagionale in campionato.