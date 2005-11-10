Non servivano conferme, le ha date lo stesso: non c'è Italia senza Donnarumma

Gianluigi Donnarumma non è mai stato minimamente in discussione, quando si parla di Nazionale italiana. D'altronde il portiere classe 1999 è stato tra i pochissimi (assieme a Palestra, Pisilli e Pio Esposito) che il ct ad interim Baldini, nel suo interregno di due partite, ha confermato rispetto al blocco precedente di Gattuso, quello che aveva fallito in Bosnia la terza qualificazione di fila a un Mondiale.

En plein di minuti giocati

Se ci fosse stato davvero bisogno di qualche conferma, il blocco iniziale di quattro partite con cui è iniziata l'era Mancini 2.0 come selezionatore dell'Italia, le ha date. Donnarumma ha sempre difeso i pali degli Azzurri, risultando quindi l'unico giocatore del blocco ad aver totalizzato in campo tutti i 360 minuti giocati dalla nostra nazionale. Con una serata da incorniciare come quella di Parigi, nella quale ha spiccato grazie a parate da urlo.

Si riparte dal capitano

Insomma, sarà senz'altro una nuova Italia quella che sta ricostruendosi, ma partirà senz'altro da una certezza, quella rappresentata dal suo portiere e capitano, che nel suo percorso di 87 partite in azzurro è passato da promessa intrigante ad assoluta certezza, rispettando le grandi aspettative che il nostro movimento ha sempre riposto nei suoi confronti.