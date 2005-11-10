Dalla sorpresa Frosinone al Milan, la Serie A pronta a riprendere il cammino

Quasi finita la sosta per le Nazionali, si torna a parlare di campionato. La Serie A si prepara a tornare in scena e tanti dei suoi protagonisti hanno tracciato un primo bilancio della stagione, oltre ad aver proiettato lo sguardo sul futuro immediato. Nel corso del Festival dello Sport di Trento, svoltosi nei giorni, noi di TMW abbiamo avvicinato tanti volti dell'attuale Serie A che si sono spesi sugli argomenti principali che riguardano le loro squadre e non solo.

Nel TMW News di oggi, spazio a una serie di contributi raccolti a Trento dai nostri inviati. Dal Frosinone di Massimiliano Alvini, rivelazione di questo avvio di campionato, a Mario Gila e l'ambientamento nel mondo Milan (oltre il fenomeno Yamal e in generale il calcio spagnolo). Dall'Atalanta col suo neo-ciclo targato Cristiano Giuntoli - con Maurizio Sarri al timone della squadra - all'ambiziosa Fiorentina, ripartita con ritorno di Paolo Vanoli e i gol di Mateo Pellegrino. Tutto questo nella puntata odierna: