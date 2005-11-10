Svolta tattica per Allegri e Amorim. Napoli e Milan con la stessa idea per uscire dalla crisi

Situazioni e contesti diversi. Ovviamente. Ma pure un'idea comune per tornare con la testa sul campionato e cercare di lasciarsi alle spalle il complesso avvio di stagione. Per motivi diversi, Napoli e Milan possono essere considerate due delle delusioni di questa prima parte di campionato, con i tecnici Massimiliano Allegri e Ruben Amorim che per dare una risposta forte alla ripresa hanno scelto la stessa direzione. Cambiare modulo subito, senza tanti tentennamenti.

Allegri torna alle vecchie certezze

Quelle della sua carriera. Quelle dei successi alla Juventus. Quelle legate a quella difesa a tre che non si era vista in questo avvio di campionato, o almeno non dall'inizio. Anche per colpa degli infortuni probabilmente. Ora però Beukema è rientrato e con lui anche Marianucci e allora spazio a tre dietro. L'olandese, Rrahmani e probabilmente Rafa Marin. Con Di Lorenzo e Spinazzola più alti sulla linea del centrocampo e la coppia De Bruyne-Neres dietro Hojlund. De Laurentiis non ne sarà entusiasta visto l'amore per il 4-3-3, ma una svolta in termini di gioco e risultati sarebbe un buon modo per indorare la pillola.

Amorim contro sé stesso, pronta la linea a 4

La scarsa solidità non è piaciuta, al tecnico e figuriamoci alla società. E così via la difesa a 3, spazio alla linea a 4. Con Gila da terzino bloccato, De Winter e Pavlovic in mezzo e Bartesaghi a sinistra. Esterni anche a centrocampo, con Moreira e Chukwueze, con Pulisic a sostegno dell'unica punta Ramos.