La UEFA ribadisce: "Persa fiducia in Infantino". Ma non lo nomina: ecco la proposta di riforma

La rottura tra UEFA e FIFA ormai è esplicita. Nel comunicato diffuso al termine del TEP di Berlino, oltre ad annunciare la ricandidatura di Aleksander Ceferin alla presidenza della confederazione europea, la UEFA ha messo nero su bianco la perdita di fiducia nell’attuale leadership della FIFA, pur senza mai nominare direttamente il suo presidente Gianni Infantio. Tutte le federazioni europee, con la sola eccezione dell’Azerbaigian, hanno condiviso una piattaforma di riforme che interviene sulla governance, sui processi decisionali e sulla gestione delle risorse. Il messaggio è netto: per la UEFA non basta modificare le regole, serve anche una nuova leadership della FIFA, “una figura rispettata e capace di unire, profondamente radicata nel calcio”.

Di seguito le proposte approvate a Berlino l’8 ottobre 2026.

Governance istituzionale

Separazione dei poteri

Congresso, Consiglio, Bureau, Presidente e Segretario Generale devono esercitare ciascuno le proprie competenze. Nessun soggetto può aggirare il ruolo di un altro: responsabilità e processi decisionali devono essere chiari e trasparenti.

Un Bureau dotato di maggiori poteri

Il Bureau della FIFA deve esercitare poteri esecutivi definiti, garantendo che le decisioni riflettano l’equilibrio globale del calcio.

Un Consiglio FIFA rafforzato

Il Consiglio deve definire la direzione della FIFA, coinvolgere i principali stakeholder e contribuire a delineare le proposte più importanti prima che vengano assunti impegni.

Commissioni adeguate allo scopo

Le commissioni dovrebbero essere razionalizzate, in modo da garantire obiettivi chiari e un effettivo valore aggiunto.

Un Presidente che guida, non che gestisce

Il Presidente deve presiedere il Consiglio, rappresentare la FIFA a livello globale e assicurarne la leadership, senza esercitare funzioni gestionali.

Un Segretario Generale responsabile

Il Segretario Generale, nominato e supervisionato dal Bureau, deve dirigere l’amministrazione della FIFA sotto la supervisione del Consiglio.

Processi decisionali, supervisione e responsabilità

Rafforzamento di etica, disciplina, audit e compliance

Le nomine e l’attività degli organi di controllo della FIFA devono essere protette da interferenze del Presidente o dell’esecutivo.

Nessuna decisione unilaterale sul Calendario Internazionale e sulle competizioni FIFA

Le modifiche al Calendario Internazionale e alle competizioni FIFA, nuove o già esistenti, dovranno richiedere l’unanimità del Bureau.

Diritto delle federazioni affiliate di sottoporre questioni al Consiglio FIFA

Un numero prestabilito di federazioni affiliate potrà chiedere che una determinata questione venga inserita nell’ordine del giorno del Consiglio FIFA.

Un procedimento chiaro per le decisioni più importanti

Il percorso indicato è: consultazione, Bureau, Consiglio, decisione. Le proposte di maggiore rilevanza dovranno attraversare tutte le fasi previste prima che venga assunta una decisione.

Sviluppo e risorse FIFA

Sostegno allo sviluppo guidato dalle federazioni affiliate

Ogni federazione dovrà definire le proprie necessità insieme alla propria Confederazione. La FIFA fornirà i finanziamenti, mentre le Confederazioni sosterranno l’attuazione dei progetti.

I finanziamenti FIFA Forward come diritto tutelato

Ogni federazione che rispetti i requisiti previsti avrà diritto alla propria quota del programma FIFA Forward, attraverso un sistema di distribuzione trasparente e protetto da interferenze politiche.

Politica sulle riserve FIFA e loro utilizzo

La UEFA propone una politica formale e trasparente che disciplini il livello, gli investimenti e l’utilizzo delle riserve finanziarie della FIFA, prevedendo almeno 10 milioni di dollari di finanziamenti aggiuntivi per ogni federazione, oltre alle risorse Forward.

Le risorse FIFA devono essere utilizzate per finalità FIFA

Nessuna risorsa della FIFA potrà essere utilizzata per interessi personali o elettorali.