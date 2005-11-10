La UEFA sfida Infantino: il comunicato che annuncia la candidatura di Philippe Diallo

La UEFA ha scelto il proprio candidato per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma nel marzo 2027. Philippe Diallo, numero uno della Federcalcio francese, ha accettato l'invito delle federazioni europee rappresentate nel Comitato esecutivo UEFA e sfiderà l'attuale presidente Gianni Infantino, che punta a ottenere un nuovo mandato alla guida della federazione mondiale.

Il comunicato della UEFA

Attraverso una nota ufficiale, la UEFA ha spiegato le ragioni della scelta: "Nel corso della riunione odierna, presieduta dal presidente UEFA Aleksander Ceferin, le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato esecutivo UEFA hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, a candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA del marzo 2027, garantendogli all'unanimità il loro pieno sostegno". Nel comunicato viene inoltre evidenziato il profilo del dirigente francese: "Philippe Diallo vanta una vasta esperienza a tutti i livelli del calcio, avendo guidato l'organizzazione che rappresenta i club professionistici francesi, fatto parte del consiglio della Lega professionistica francese e degli organismi FIFA per la risoluzione delle controversie, prima di diventare presidente della FFF e membro del Comitato esecutivo UEFA nel 2023".

Le critiche alla direzione della FIFA

La UEFA non nasconde le motivazioni politiche della candidatura. "Alla luce delle serie preoccupazioni riguardo alla direzione intrapresa dalla FIFA, le federazioni nazionali hanno chiesto una rinnovata unità e un rapporto di fiducia all'interno della comunità calcistica mondiale. Hanno inoltre invocato una FIFA che metta lo sviluppo del calcio in ogni regione del mondo al centro della propria missione, che rispetti i più elevati standard di governance e che lavori in stretta collaborazione con le federazioni affiliate, le confederazioni e tutti gli stakeholder del calcio. Le federazioni hanno espresso piena fiducia nella capacità di Philippe Diallo di garantire la leadership necessaria per raggiungere questo obiettivo".

Il presidente della Federcalcio francese ha accettato la candidatura, che sarà formalmente ratificata dal Comitato esecutivo della FFF nella riunione in programma domani.