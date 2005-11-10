La UEFA sfida Infantino e candida Diallo: il presidente della FFF avrà grande appoggio

Il calcio europeo rompe gli indugi e individua il proprio candidato per la guida della FIFA. Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, sarà infatti lo sfidante di Gianni Infantino nelle elezioni in programma nel marzo 2027, forte del sostegno compatto delle federazioni europee rappresentate negli organismi direttivi di UEFA e FIFA.

Il sostegno unanime dell'Europa

La candidatura di Diallo è nata al termine di una riunione presieduta dal numero uno della UEFA Aleksander Ceferin. Al termine dell'incontro, l'organismo continentale ha annunciato di aver invitato il presidente della Federazione francese a candidarsi alla guida della FIFA, ricevendo una risposta positiva. Nella nota diffusa dalla UEFA si legge che "le associazioni nazionali rappresentate nel Comitato esecutivo UEFA hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, a candidarsi alle elezioni presidenziali della FIFA del marzo 2027 e hanno unanimemente promesso il loro pieno sostegno".

Sfida aperta a Infantino

Diallo diventerà quindi il candidato ufficiale del calcio europeo contro l'attuale presidente Gianni Infantino, intenzionato a ottenere un nuovo mandato alla guida della FIFA. La candidatura del dirigente francese dovrà essere formalmente ratificata nelle prossime ore dal Comitato esecutivo della Federcalcio francese, ultimo passaggio prima dell'avvio della campagna elettorale. La sfida arriva in un momento delicato per la governance del calcio mondiale, con Infantino finito negli ultimi mesi al centro delle critiche dopo il tentativo, poi naufragato, di coinvolgere investitori privati in una nuova società commerciale della FIFA destinata a gestire i diritti di diverse competizioni internazionali, tra cui anche il Mondiale.