Continua l’incubo del sintetico per la Sampdoria: anche ad Avellino arriva una sconfitta

La Sampdoria e i campi in sintetico non vanno d’accordo. Il club blucerchiato anche al Partenio-Lombardi di Avellino questa sera ha confermato questo trend da incubo che vede la squadra ligure faticare oltremodo nonostante quello dello stadio irpino sia stato rifatto l’estate scorsa e ha ottenuto l’omologazione Fifa Quality Pro.

I precedenti negativi

I precedenti, dicevamo, non sono certamente positivi per la squadra ligure che lo scorso gennaio pagò dazio al ritorno dopo la pausa invernale venendo sconfitto per 2-1. Ma non è andata meglio in altri sintetici come quello di Carrara, sconfitta per 2-0 nel marzo scorso e ancora prima sotto la guida del duo Evani-Lombardo (1-0 per i toscani). Anche al Menti di Castellammare di Stabia non è andata meglio in passato con un pareggio per 0-0 nel 2025 in una sfida che chiudeva quel campionato e dove sarebbe servita una vittoria, mentre nella passata stagione arrivò un altro pari, questa volta in extremis. C’è ancora un campo sintetico nell’attuale Serie B, ed è quello di Chiavari: che evoca un altro bruttissimo precedente, la meritata sconfitta con l’Entella per 3-1 della scorsa stagione che costò la panchina a Massimo Donati.

Corradi a rischio

Anche Bernardo Corradi, come altri colleghi in passato, dunque è caduto sul sintetico. Una sconfitta pesante sia sul piano del risultato sia su quello della prestazione che rischia di compromettere la sua esperienza sulla panchina ligure nonostante stia lavorando praticamente da inizio anno in piena emergenza per i tantissimi infortuni, l’ultimo quello di Sinani col Lussemburgo, che hanno falcidiato la rosa. La società starebbe infatti riflettendo sulla sua posizione come le prossime ore che potrebbero essere decisive.