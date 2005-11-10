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Juve Stabia, insulto razzista nell'Under 15: scatta la squalifica di dieci giornate

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:34Serie B
09.10.2026 13:34Serie B
Fonti preferite
Un calciatore dell'Under 15 squalificato per dieci giornate dopo un insulto razzista alla Roma. La Juve Stabia annuncia altre misure.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Nuove polemiche coinvolgono la Juve Stabia, già alle prese con le vicende giudiziarie legate al proprietario Alfredo Guerri e con la proroga dell'amministrazione giudiziaria. Questa volta al centro dell'attenzione c'è un episodio avvenuto nel settore giovanile: un calciatore dell'Under 15 gialloblù è stato squalificato per dieci giornate dopo aver rivolto un insulto razzista a un avversario durante la partita contro la Roma del 4 ottobre.

Come riportato da Il Mattino, la società ha condannato fermamente il comportamento del proprio tesserato, annunciando ulteriori provvedimenti disciplinari. Il club ha inoltre comunicato l'intenzione di avviare un programma di sensibilizzazione per contrastare ogni forma di discriminazione.

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