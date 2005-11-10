Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Lo strano caso del Tropical Coriano: ha più nazionali di 15 squadre di Serie A

TMW
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 08:49Serie D
06.10.2026 08:49Serie D
Fonti preferite
Il Tropical Coriano, in Serie D, ha dieci nazionali con San Marino: più di Napoli, Roma, Lazio e Bologna. Rinviate due gare. Oggi Albania-San Marino alle 20.45
Foto

Una squadra di Serie D con più nazionali di Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina. È il caso del Tropical Coriano: dieci tesserati della formazione romagnola del girone D sono stati chiamati da San Marino per la Nations League, più dei giocatori convocati nelle Nazionali maggiori da quindici club di Serie A. Un'assenza di massa che ha portato al rinvio delle sfide con Pontedera e Solbiatese, mentre oggi alle 20.45 i Titani chiudono il ciclo di quattro gare affrontando l'Albania all'Albania Stadium di Tirana.

Un accordo con la federazione sammarinese

Il fenomeno non è casuale. Il club è a pochi chilometri dal confine con San Marino e fa parte di un accordo con la FSGC (Federazione Sammarinese Giuoco Calcio) che porta nel calcio dilettantistico l'idea delle seconde squadre professionistiche. La federazione usa quindi un club italiano di Serie D come ambiente di sviluppo per una parte della propria Nazionale,

Dieci sammarinesi, un solo club

Il ct Roberto Cevoli ha chiamato i difensori Giulio Maria Bugli, Michele Cevoli, Marco Pasolini, Alberto Riccardi, Dante Carlos Rossi e Alessandro Tosi. A centrocampo ci sono Lorenzo Capicchioni, Enea Della Balda e Lorenzo Lazzari, in attacco Fausto Salicioni. Il gruppo unisce generazioni diverse: Rossi è un classe 1987, Bugli e Della Balda sono due classe 2007. Riccardi non ha però potuto prendere parte agli impegni: la federazione ha comunicato che è stato operato il 28 settembre al ginocchio sinistro per una lesione del menisco esterno, con tempi di recupero stimati in 2-3 mesi.

Rinvii e recuperi

L'assenza dei nazionali ha inciso sul calendario di Serie D. Tropical Coriano-Pontedera, quinta giornata, è stata riprogrammata al 14 ottobre alle 15. Il recupero con la Solbiatese, valido per la sesta giornata, è fissato per il 21 ottobre alle 15.

Il peso del Coriano nella Nazionale

Sul campo il ciclo è stato durissimo per la squadra di Cevoli: 0-7 con la Finlandia il 26 settembre a Serravalle, nell'esordio storico in Lega C, 0-3 con l'Albania il 29 settembre e 0-4 con la Bielorussia il 3 ottobre a Budapest, in campo neutro e a porte chiuse. Tre partite senza gol segnati e quattordici subiti. Il contributo dei giocatori del Tropical Coriano è stato però concreto: sette dei dieci convocati sono scesi in campo almeno una volta, e Michele Cevoli e Lorenzo Capicchioni sono partiti titolari in tutte e tre le gare.

Con la Finlandia hanno cominciato dall'inizio Pasolini, Tosi, Cevoli e Capicchioni, mentre Della Balda ha esordito in Nazionale maggiore al 70' al posto di Filippo Fabbri. Con l'Albania i titolari del Coriano sono stati Cevoli, Rossi, Capicchioni e Lazzari: gli ultimi tre sono stati sostituiti insieme al 60', con Della Balda entrato proprio al posto di Lazzari. A Budapest hanno giocato dall'inizio Cevoli, Pasolini, Capicchioni e Lazzari, mentre Tosi è subentrato al 67'. Secondo la FSGC, Capicchioni è stato tra i migliori in campo.

Stasera a Tirana i Titani cercano un risultato diverso contro l'Albania allenata dall'italiano Rolando Maran. Finita la trasferta della Nazionale, in programma dal 1° al 7 ottobre, la squadra di Di Maio potrà riavere i suoi giocatori in vista del recupero con il Pontedera.

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie D, Girone D: il Desenzano vede il sorpasso. Contro il Coriano per il primato solitario
Immagine news 2
San Marino pesca nelle serie minori italiane. Sei convocati fra Serie B, C e D

Altre notizie Serie D

Oggi
Immagine news 1
14:43 Serie DUfficiale
UfficialeRonaldo torna in Italia: è un nuovo giocatore del Mestre in Serie D. La nota
Immagine news 2
08:49 Serie DTMW
TMWLo strano caso del Tropical Coriano: ha più nazionali di 15 squadre di Serie A
Ieri
Immagine news 3
17:04 Serie D
Rimodulato il calendario di Serie D per la Viareggio Cup: sosta anticipata al 21 febbraio
Immagine news 4
15:04 Serie D
Mancano le condizioni minime per lavorare con dignità, l'Enna sospende le attività: la nota
Immagine news 5
11:33 Serie D
Miccoli potrebbe ripartire dall'Imolese: è in lizza per il posto dell'ex ds Savini
sabato 3 ottobre
Immagine news 6
23:43 Serie D
"Non stiamo piangendo, ci è solo entrato il Chievo 2001/2002 negli occhi": Delneri torna a Verona
venerdì 2 ottobre
Immagine news 7
14:18 Serie D
Chievo, con la Tritium uno spettatore speciale: Delneri torna per la prima volta a vedere i clivensi
Immagine news 8
11:51 Serie D
Niente Nuova Ternana per Corda: il dirgente ha ricevuto cinque anni di squalifica e inibizione
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Malagò commissaria Malagò: come salvare capra e cavoli senza prendersi sul serio. Abodi sconfitto, ma pure Marotta. Ora faccia le riforme e poi - forse - si faccia rieleggere
Primo piano
Immagine top news n.0 CR7 rompe il silenzio: "Ct Portogallo ha infranto la sua promessa. Ho sbagliato ad andarmene"
Immagine top news n.1 Roma, Cristante: "Tornare per Como e Real? La vedo difficile. Italia, c'è un gran futuro"
Immagine top news n.2 Luca Ranieri in sede per firmare il rinnovo con la Fiorentina: i dettagli del nuovo accordo
Immagine top news n.3 Malagò commissario FIGC. Lega Serie A a favore: "Condividiamo la soluzione individuata"
Immagine top news n.4 Napoli, tegola Vergara: l'esito degli esami, c'è lesione. I tempi di recupero
Immagine top news n.5 Malagò: "Ecco perché ho accettato la proposta da commissario. Verso elezioni il 14 dicembre"
Immagine top news n.6 FIGC commissariata, Giovanni Malagò sarà il commissario: la Giunta ha votato all'unanimità
Immagine top news n.7 Pio Esposito miglior giovane d’Italia, l’agente: “Risultato figlio della gavetta”
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.2 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.3 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il bilancio della prima Italia del Mancini-bis degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 FIGC, avv. Spallone: "Trovata una soluzione di natura politica"
Immagine news Serie A n.3 Santacroce sull’Italia: “Kayode fa brillare gli occhi, Vergara può migliorare”
Serie A
Immagine box news Serie A Parma, Corvi confida: "Difficile stare dietro a Suzuki. Non scorderò mai i momenti con Buffon"
Immagine box news Serie A L'annuncio di Mancini: "La mia Italia sarà ancora più giovane, aspetto i ragazzi dell'U21"
Immagine box news Serie A Cristante out, arriva la conferma. Infortunio Vergara, parla CR7: le top news delle 22
Immagine box news Serie A Parma, Gilardino perde un pezzo: infortunio alla gamba per Almqvist, salterà l'Inter
Immagine box news Serie A Cagliari, Kevin Carlos lavora a parte: verso il forfait con la Juventus. Liteta e Fadera in gruppo
Immagine box news Serie A Monza, Carboni: "Sogno la Nazionale. Osimhen e Lukaku i più forti che ho affrontato"
Serie B
Immagine box news Serie B Premio Gianluca Vialli, Licina miglior giovane della B: "Un onore ricevere questo premio"
Immagine box news Serie B Mantova, Chinetti si ferma: l'attaccante resterà ai box per alcune settimane
Immagine box news Serie B Hellas Verona, riparte la preparazione: da valutare le condizioni di Serdar e Mulattieri
Immagine box news Serie B Mantova, Del Lungo: "Modesto ha influito tanto sul mio arrivo. Possiamo fare bene"
Immagine box news Serie B Pisa, da Caracciolo a Petagna. Cinque giocatori da valutare, Bianco attende buone notizie
Immagine box news Serie B Sampdoria, tegola Sinani: intervento al ginocchio e tempi da valutare
Serie C
Immagine box news Serie C Spezia, ecco la maglia celebrativa per i 120 anni: sarà indossata contro il Gubbio
Immagine box news Serie C Serie C, gli squalificati: tre giornate a De Marco. Altri cinque giocatori fermati un turno
Immagine box news Serie C Serie C, gli arbitri della 9ª giornata per i tre gironi: Aldi per Novara-Cittadella
Immagine box news Serie C Casertana, Stellone subito in campo: il tecnico ha diretto il primo allenamento
Immagine box news Serie C Pescara, Ferraris rinnova fino al 2029: il club blinda l'esterno offensivo
Immagine box news Serie C Casertana, Roberto Stellone è il nuovo allenatore della prima squadra
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile L'Italia femminile verso la sfida con la Bielorussia. Salvai e Dragoni: “Pronte a prenderci il Mondiale"
Immagine box news Calcio femminile Goldoni e il retroscena nel derby: "Successa una cosa che non mi sarei mai aspettata"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Salvai: "Non vogliamo più essere una rivelazione, ma una squadra importante"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Dragoni: "Consapevoli della nostra forza. Grata alla Roma per il mio percorso"
Immagine box news Calcio femminile Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 ottobre 1993, l'esordio di un giovane Panucci con il Milan. E rubando il posto a Tassotti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori difensori dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
11:18 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06:30 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere