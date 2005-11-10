Lo strano caso del Tropical Coriano: ha più nazionali di 15 squadre di Serie A

Una squadra di Serie D con più nazionali di Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina. È il caso del Tropical Coriano: dieci tesserati della formazione romagnola del girone D sono stati chiamati da San Marino per la Nations League, più dei giocatori convocati nelle Nazionali maggiori da quindici club di Serie A. Un'assenza di massa che ha portato al rinvio delle sfide con Pontedera e Solbiatese, mentre oggi alle 20.45 i Titani chiudono il ciclo di quattro gare affrontando l'Albania all'Albania Stadium di Tirana.

Un accordo con la federazione sammarinese

Il fenomeno non è casuale. Il club è a pochi chilometri dal confine con San Marino e fa parte di un accordo con la FSGC (Federazione Sammarinese Giuoco Calcio) che porta nel calcio dilettantistico l'idea delle seconde squadre professionistiche. La federazione usa quindi un club italiano di Serie D come ambiente di sviluppo per una parte della propria Nazionale,

Dieci sammarinesi, un solo club

Il ct Roberto Cevoli ha chiamato i difensori Giulio Maria Bugli, Michele Cevoli, Marco Pasolini, Alberto Riccardi, Dante Carlos Rossi e Alessandro Tosi. A centrocampo ci sono Lorenzo Capicchioni, Enea Della Balda e Lorenzo Lazzari, in attacco Fausto Salicioni. Il gruppo unisce generazioni diverse: Rossi è un classe 1987, Bugli e Della Balda sono due classe 2007. Riccardi non ha però potuto prendere parte agli impegni: la federazione ha comunicato che è stato operato il 28 settembre al ginocchio sinistro per una lesione del menisco esterno, con tempi di recupero stimati in 2-3 mesi.

Rinvii e recuperi

L'assenza dei nazionali ha inciso sul calendario di Serie D. Tropical Coriano-Pontedera, quinta giornata, è stata riprogrammata al 14 ottobre alle 15. Il recupero con la Solbiatese, valido per la sesta giornata, è fissato per il 21 ottobre alle 15.

Il peso del Coriano nella Nazionale

Sul campo il ciclo è stato durissimo per la squadra di Cevoli: 0-7 con la Finlandia il 26 settembre a Serravalle, nell'esordio storico in Lega C, 0-3 con l'Albania il 29 settembre e 0-4 con la Bielorussia il 3 ottobre a Budapest, in campo neutro e a porte chiuse. Tre partite senza gol segnati e quattordici subiti. Il contributo dei giocatori del Tropical Coriano è stato però concreto: sette dei dieci convocati sono scesi in campo almeno una volta, e Michele Cevoli e Lorenzo Capicchioni sono partiti titolari in tutte e tre le gare.

Con la Finlandia hanno cominciato dall'inizio Pasolini, Tosi, Cevoli e Capicchioni, mentre Della Balda ha esordito in Nazionale maggiore al 70' al posto di Filippo Fabbri. Con l'Albania i titolari del Coriano sono stati Cevoli, Rossi, Capicchioni e Lazzari: gli ultimi tre sono stati sostituiti insieme al 60', con Della Balda entrato proprio al posto di Lazzari. A Budapest hanno giocato dall'inizio Cevoli, Pasolini, Capicchioni e Lazzari, mentre Tosi è subentrato al 67'. Secondo la FSGC, Capicchioni è stato tra i migliori in campo.

Stasera a Tirana i Titani cercano un risultato diverso contro l'Albania allenata dall'italiano Rolando Maran. Finita la trasferta della Nazionale, in programma dal 1° al 7 ottobre, la squadra di Di Maio potrà riavere i suoi giocatori in vista del recupero con il Pontedera.