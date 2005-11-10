Giocondo Martorelli: "Juve poco incisiva. Fiorentina, il Genoa ha fatto capire l'importanza della partita"

"Ho visto una Juve poco incisiva tranne negli ultimi venti minuti dove ha creato qualche occasione per poter vincere la partita. Ma è una squadra che deve rivalutare la sua posizione: crea poche occasioni nei novanta minuti". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli commenta il pareggio tra Cagliari e Juventus.

S'è sbloccato Kolo Mouani.

"Da lui ci si aspetta sempre tanto di più. Da pochi metri avrebbe dovuto fare il secondo gol. Il Cagliari poi s'è rintanato nella sua metà campo creando sempre difficoltà. Per poco non hanno sviluppato occasioni interessanti. Ma questo Juve deve dare di più".

Un bel segnale lo ha dato ancora l'Inter contro il Parma. E Gilardino non s'è presentato bene.

"Non era facile per il Parma. L'Inter oggi ha tutto: entusiasmo, squadra, qualità. Comunque l'atteggiamento dei ducali mi è sembrato positivo, cercando anche di creare qualche difficoltà".

La Fiorentina sembrava in ripresa.

"Sì, sembrava. Ma poi s'è vista una squadra che ha subito il Genoa nei primi trenta minuti. Il Grifone ha fatto capire subito quanto fosse importante la partita. E l'atteggiamento ha fatto la differenza".