"Questa sosta ha giovato per tutti i calciatori infortunati che erano nelle varie squadre. Tutti recuperano calciatori importanti, comincia quindi un periodo interessante. Ci sono partite trabocchetto, ma quella più importante è certamente quella tra Inter e Atalanta". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli.

La Lazio è prima.

"Il merito va soprattutto al suo allenatore che ha creato una sinergia straordinaria con il gruppo. Gattuso sta facendo un'opera d'arte".

Delude la Fiorentina.

"Deve riprendersi. La classifica non rispecchia le aspettative, è il momento di inanellare risultati positivi per tirarsi fuori da una situazione molto pericolosa. A Vanoli bisogna dare tempo, è arrivato in corsa".

Serie B: chi l'antagonista del Palermo?

"Il Pisa ha tutte le qualità per tornare a rappresentare il ruolo che merita. Ha perso qualche punto per strada, ma il campionato di B sappiamo quanto è lungo e difficoltoso. La sorpresa è invece rappresentata dall'Ascoli, una squadra che gioca un bel calcio, costruita bene. Può rappresentare la mina vagante".

La Samp, con D'Angelo, prova a risalire.

"Normale. Per quella che è la storia di questa squadra era impensabile che rimanesse in quella classifica. Poi a gennaio il mercato potrà migliorare questa rosa".

Si avvicina il 14 dicembre, giorno in cui verrà deciso il presidente della FIGC. Da che parte sta?

"Non ho preferenze particolari. Spero che chiunque sia possa apportare delle modifiche importanti per tutto il sistema calcio italiano e prendere provvedimenti che possano rappresentare un futuro importante per i giovani. Chiederei un programma prima della candidatura".