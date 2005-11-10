Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Addio a Barbara Spinelli, una vita tra giornalismo e l’ideale di un’Europa unita

autore
Redazione TMW
Oggi alle 07:40Altre Notizie
autore Redazione TMW
08.10.2026 07:40Altre Notizie
Fonti preferite
Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare, è deceduta a Roma all'età di 80 anni. Figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann, è stata una delle figure di riferimento del pensiero critico europeo
Foto

Si è spenta a Roma, all’età di 80 anni, Barbara Spinelli, saggista, giornalista di primo piano e già europarlamentare, la notizia della sua scomparsa, avvenuta il 7 ottobre 2026, è stata data dalla famiglia con una nota di profondo affetto e gratitudine rivolta a coloro che le sono stati vicini negli ultimi giorni, con lei scompare una delle firme più autorevoli e rigorose della cultura e del pensiero critico italiano ed europeo.

Le radici e il Manifesto di Ventotene

Nata a Roma il 31 maggio 1946, Barbara Spinelli portava nel cognome e nella propria formazione un destino profondamente legato alle sorti delle istituzioni comunitarie. Era infatti figlia di Altiero Spinelli, padre fondatore dell’Unione Europea e autore, insieme ad Ernesto Rossi, dello storico Manifesto di Ventotene, e di Ursula Hirschmann, attivista antifascista e figura cardine dell'europeismo del Novecento.
Questo eccezionale retroterra familiare ha guidato l'intero percorso intellettuale della giornalista, incentrato sulla difesa dei diritti civili, sul superamento dei nazionalismi e sulla costante critica costruttiva alle istituzioni di Bruxelles.

Dalle grandi firme alla fondazione di Repubblica

Laureatasi in giurisprudenza, Spinelli ha intrapreso la professione giornalistica nei primi anni Settanta, collaborando inizialmente con Il Globo.
Nel 1976 ha preso parte alla storica avventura della nascita del quotidiano la Repubblica, al fianco di Eugenio Scalfari, la sua firma ha poi arricchito le pagine del Corriere della Sera e di La Stampa, testata per la quale è stata a lungo editorialista da Parigi, offrendo lucide analisi di geopolitica ed esaminando i complessi mutamenti dell'Europa dell'Est e dell'Occidente. Negli ultimi anni ha mantenuto vivo il suo dialogo con i lettori attraverso le colonne de il Fatto Quotidiano.
A lungo compagna di Tommaso Padoa-Schioppa, economista ed ex ministro dell'Economia scomparso nel 2010, ha condiviso con lui una visione alta della politica economica ed europea.
Tra le sue opere saggistiche più note si ricorda «Il sonno della memoria - L’Europa dei totalitarismi» (Mondadori, 2001), un testo che profeticamente analizzava i rischi del ritorno a vecchi rancori identitari nel Vecchio Continente.

L'esperienza al Parlamento Europeo

Il suo impegno civile ha trovato uno sbocco diretto nelle istituzioni nel 2014, quando ha accettato la candidatura al Parlamento Europeo come capolista per la coalizione L’Altra Europa con Tsipras.
Eletta a Bruxelles, ha svolto il suo mandato parlamentare fino al 2019 all'interno del gruppo della Sinistra Unitaria Europea (GUE/NGL), battendosi in particolare per la trasparenza delle istituzioni, i diritti dei migranti e la giustizia sociale.
I funerali si terranno nei prossimi giorni in forma privata, nel rispetto della riservatezza da sempre cara alla giornalista e alla sua famiglia. Il mondo del giornalismo e della politica si stringe nel ricordo di una donna che ha fatto dell'onestà intellettuale la sua cifra assoluta

Articoli correlati

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
11:02 Altre Notizie
Il Tar respinge la sospensiva dell'ex n.1 Aia Zappi, via libera al voto arbitri
Immagine news 2
07:40 Altre Notizie
Addio a Barbara Spinelli, una vita tra giornalismo e l’ideale di un’Europa unita
Immagine news 3
06:37 Altre Notizie
Lutto nel calcio, morto ex Milan Gabriele Sabatini. Oggi il funerale
Ieri
Immagine news 4
22:55 Altre Notizie
Premio Colalucci: riconoscimenti per Pellegrini, Gattuso e Binaghi
Immagine news 5
21:54 Altre Notizie
Libri: 'La rivoluzione azzurra', la regola dei 4 italiani per il rilancio del calcio
Immagine news 6
21:50 Altre Notizie
Novità nel mondo delle agenzie: Roc Nation e Branchini uniscono le forze
Immagine news 7
21:13 Altre Notizie
Nuovo ranking FIFA: Spagna sempre leader, dove si posiziona l'Italia di Mancini
Immagine news 8
18:15 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioSerie A, la ripresa del campionato dopo la sosta vista dagli opinionisti
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'idoneità di McTominay vale quanto un super colpo di mercato. Ma Allegri non ha più tempo: il Napoli deve cambiare marcia subito. Spalletti e Amorim: ricominciano gli esami. Tanti dubbi sulla maxi sosta: gli infortuni non sono casuali
Primo piano
Immagine top news n.0 Amorim: "Tifo Milan da quando sono bambino. Ramos? Segnerà, non vi preoccupate"
Immagine top news n.1 Bologna-Darmian, ci siamo: fumata bianca e firma sul contratto in arrivo, i dettagli
Immagine top news n.2 L'annuncio di Modric sul suo futuro (e nota sul suo rapporto con Amorim)
Immagine top news n.3 La UEFA studia la guerra a Infantino: i retroscena dietro la maxi-riunione di Berlino. Ma manca un candidato
Immagine top news n.4 Cristiano come Maradona e Pelè. Quasi certamente non giocherà più nel Portogallo
Immagine top news n.5 Napoli, Allegri sorride: torna McTominay. Ma Max perde Vergara a lungo
Immagine top news n.6 Pedro dice basta: l’addio al calcio di uno dei giocatori più decisivi di sempre
Immagine top news n.7 Messi lascia l'Argentina: lacrime, eternità, gli applausi di Ronaldo e il dolore per papà Jorge
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
Immagine news podcast n.2 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.3 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.4 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, la ripresa del campionato dopo la sosta vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Oreggia: "Segnali con l'Atalanta ma ancora manca un gioco"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, Braglia: "Adesso serve un cambio di passo. Manca ancora identità"
Serie A
Immagine box news Serie A Inter, Luca Casassa nuovo Communications Director. Marotta: "Valore aggiunto per il club"
Immagine box news Serie A Pochi italiani in Serie A? Il Cagliari è la squadra che ne schiera di più, male Roma e Inter
Immagine box news Serie A Bologna, quanta abbondanza a centrocampo: in sei per due maglie, Palladino valuta
Immagine box news Serie A Milan, Cardinale atteso al Mapei: con lui in tribuna i rossoneri non hanno mai perso
Immagine box news Serie A Kean, un fuoriclasse incompreso o un talento a metà? E la Fiorentina sorride
Immagine box news Serie A Milan, Saelemaekers fuori fino a febbraio: Amorim studia le soluzioni per rimpiazzarlo
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, gli ammoniti e gli espulsi in vista della 6ª giornata: sono 9 giocatori con 3 gialli
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta: "Dobbiamo dominare di più le gare. Favilli e Palmiero stanno bene"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Joseph Tey ad Avellino? Niente di fatto. Assisterà al GP di Singapore
Immagine box news Serie B Arezzo, al via i lavori per il nuovo stadio: da domani la demolizione della Maratona
Immagine box news Serie B Empoli, scade l'esclusiva: i fondi Usa non esercitano l'opzione ma la trattativa resta
Immagine box news Serie B Cesena, Di Taranto verso il Padova: per il post spunta Sandro Mencucci
Serie C
Immagine box news Serie C Bari, Darboe si ferma per almeno tre settimane: salta Giugliano, Crotone e Casertana
Immagine box news Serie C Grosseto, pignorate le quote del club. La replica: "Nessun effetto sulla gestione"
Immagine box news Serie C Barletta, Romano: "Massima fiducia in Paci. Antonini? Non so neanche dove abiti"
Immagine box news Serie C Catanzaro, Pafundi a riposo precauzionale: dubbio in vista del Mantova
Immagine box news Serie C Antonini, tutti lo vogliono... o è lui che vuole club? O non c'è niente di vero in tutto ciò?
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Stellone nuovo allenatore della Casertana
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, si lavora per il nuovo tecnico: il nome in pole è quello di Sottili
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, Soncin: "Giocare a Firenze è sempre una grande emozione. Sarà una bella spinta"
Immagine box news Calcio femminile Como 1907, la centrocampista arriva dal Messico: ecco in biancoblu Silvana Flores
Immagine box news Calcio femminile Arriva un esonero anche in Serie A femminile. Il Parma esonera Valenti e il suo staff
Immagine box news Calcio femminile L'Italia si prepara alla sfida con la Bielorussia: in gruppo anche le ultime tre 'americane'
Immagine box news Calcio femminile Italia Under17, oggi l'esordio nel Round 1 di qualificazione all'Europeo: sfida all'Austria
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 ottobre 2003, il primo gol di Luca Toni con il Palermo. Da lì in poi prenderà il volo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere