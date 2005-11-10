Le partite di oggi: il programma di martedì 6 ottobre
Giacomo Iacobellis
Riflettori puntati sulla UEFA Nations League, con diverse sfide interessanti in programma soprattutto in League A: alle 20:45 Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca. Nella League B spazio invece a Scozia-Slovenia e Svizzera-Macedonia del Nord, mentre sono numerosi gli appuntamenti della League C. In campo anche le Nazionali Under 21 per le qualificazioni all’Europeo, con ben ventuno partite distribuite nell’arco della giornata. Completano il programma la sfida di qualificazione alla Coppa d’Africa tra Angola e Malawi e un ricco calendario di amichevoli internazionali.
African Nations Cup - Qualificazione
21:00 Angola-Malawi
UEFA Nations League - League A
20:45 Croazia-Spagna
20:45 Inghilterra-Repubblica Ceca
UEFA Nations League - League B
20:45 Scozia-Slovenia
20:45 Svizzera-Macedonia del Nord
UEFA Nations League - League C
16:00 Kazakistan-Faerøerne
20:45 Albania-San Marino
20:45 Bielorussia-Finlandia
20:45 Estonia-Islanda
20:45 Lussemburgo-Bulgaria
20:45 Moldavia-Slovacchia
Europei U21 - Qualificazione
15:45 Azerbaigian U21-Gibilterra U21
16:00 Moldavia U21-Kazakistan U21
18:00 Germania U21-Georgia U21
18:00 Irlanda del Nord U21-Grecia U21
18:00 Lettonia U21-Malta U21
18:30 Bulgaria U21-Scozia U21
18:30 Danimarca U21-Belgio U21
18:30 Galles U21-Austria U21
18:30 Portogallo U21-Repubblica Ceca U21
18:45 Norvegia U21-Israele U21
18:45 Olanda U21-Bosnia-Erzegovina U21
19:00 Andorra U21-Slovacchia U21
19:00 Cipro U21-San Marino U21
19:00 Faerøerne U21-Islanda U21
19:00 Francia U21-Svizzera U21
19:00 Irlanda U21-Inghilterra U21
19:00 Kosovo U21-Finlandia U21
19:00 Lituania U21-Croazia U21
19:00 Lussemburgo U21-Estonia U21
19:00 Spagna U21-Romania U21
19:00 Turchia U21-Ungheria U21
Amichevoli Nazionali
04:00 Australia U23-Corea del Sud U23
11:00 Arabia Saudita U20-Armenia U20
11:00 Belgio U18-Svezia U18
11:00 Macedonia del Nord U18-Montenegro U18
11:00 Polonia U18-Uruguay U18
11:00 USA U18-Olanda U18
13:00 Corea del Sud-Uzbekistan
13:00 Danimarca U19-Olanda U19
13:00 Irlanda U18-Norvegia U18
13:30 Francia U17-Olanda U17
13:35 Cina-Tagikistan
14:00 Uzbekistan U20-Russia U20
16:00 Azerbaigian U20-Giappone U20
16:00 India-Uruguay
16:00 Portogallo U19-Austria U19
17:00 Ecuador U20-Perù U20
18:00 Russia-Nigeria
19:00 Algeria-Niger
19:00 Giordania-Venezuela