Le partite di oggi: il programma di martedì 6 ottobre

Riflettori puntati sulla UEFA Nations League, con diverse sfide interessanti in programma soprattutto in League A: alle 20:45 Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca. Nella League B spazio invece a Scozia-Slovenia e Svizzera-Macedonia del Nord, mentre sono numerosi gli appuntamenti della League C. In campo anche le Nazionali Under 21 per le qualificazioni all’Europeo, con ben ventuno partite distribuite nell’arco della giornata. Completano il programma la sfida di qualificazione alla Coppa d’Africa tra Angola e Malawi e un ricco calendario di amichevoli internazionali.

African Nations Cup - Qualificazione

21:00 Angola-Malawi

UEFA Nations League - League A

20:45 Croazia-Spagna

20:45 Inghilterra-Repubblica Ceca

UEFA Nations League - League B

20:45 Scozia-Slovenia

20:45 Svizzera-Macedonia del Nord

UEFA Nations League - League C

16:00 Kazakistan-Faerøerne

20:45 Albania-San Marino

20:45 Bielorussia-Finlandia

20:45 Estonia-Islanda

20:45 Lussemburgo-Bulgaria

20:45 Moldavia-Slovacchia

Europei U21 - Qualificazione

15:45 Azerbaigian U21-Gibilterra U21

16:00 Moldavia U21-Kazakistan U21

18:00 Germania U21-Georgia U21

18:00 Irlanda del Nord U21-Grecia U21

18:00 Lettonia U21-Malta U21

18:30 Bulgaria U21-Scozia U21

18:30 Danimarca U21-Belgio U21

18:30 Galles U21-Austria U21

18:30 Portogallo U21-Repubblica Ceca U21

18:45 Norvegia U21-Israele U21

18:45 Olanda U21-Bosnia-Erzegovina U21

19:00 Andorra U21-Slovacchia U21

19:00 Cipro U21-San Marino U21

19:00 Faerøerne U21-Islanda U21

19:00 Francia U21-Svizzera U21

19:00 Irlanda U21-Inghilterra U21

19:00 Kosovo U21-Finlandia U21

19:00 Lituania U21-Croazia U21

19:00 Lussemburgo U21-Estonia U21

19:00 Spagna U21-Romania U21

19:00 Turchia U21-Ungheria U21

Amichevoli Nazionali

04:00 Australia U23-Corea del Sud U23

11:00 Arabia Saudita U20-Armenia U20

11:00 Belgio U18-Svezia U18

11:00 Macedonia del Nord U18-Montenegro U18

11:00 Polonia U18-Uruguay U18

11:00 USA U18-Olanda U18

13:00 Corea del Sud-Uzbekistan

13:00 Danimarca U19-Olanda U19

13:00 Irlanda U18-Norvegia U18

13:30 Francia U17-Olanda U17

13:35 Cina-Tagikistan

14:00 Uzbekistan U20-Russia U20

16:00 Azerbaigian U20-Giappone U20

16:00 India-Uruguay

16:00 Portogallo U19-Austria U19

17:00 Ecuador U20-Perù U20

18:00 Russia-Nigeria

19:00 Algeria-Niger

19:00 Giordania-Venezuela