Le partite di oggi: il programma di sabato 10 ottobre

Bentornata Serie A! Ma non solo... Questo sabato offre un calendario fitto di partite dal pomeriggio alla sera. In Germania il Bayern Monaco fa visita all'Augusta, mentre in Inghilterra l'Arsenal ospita il Leeds e il Manchester United affronta il Tottenham. Riflettori puntati anche sulla Spagna, dove il Real Madrid sfida il Villarreal e il Barcellona cerca punti contro il Getafe. In Italia, oltre alla massima serie, spazio agli appuntamenti di Serie B e Serie C. Ecco tutte le gare in programma sabato 10 ottobre, campionato per campionato, con i rispettivi orari.

Ligue 1 - Francia

17:15 Lilla-Le Havre

20:45 Brest-Angers

20:45 Lorient-Paris FC

20:45 Monaco-Tolosa

20:45 PSG-Le Mans

Bundesliga - Germania

15:30 Augusta-Bayern Monaco

15:30 Hoffenheim-Amburgo

15:30 Magonza-Bayer Leverkusen

15:30 Paderborn-Stoccarda

15:30 Union Berlino-Elversberg

18:30 RB Lipsia-Francoforte

Premier League - Inghilterra

13:30 Arsenal-Leeds

16:00 Aston Villa-Brentford

16:00 Chelsea-Bournemouth

16:00 Ipswich-Fulham

16:00 Sunderland-Brighton

18:30 Manchester United-Tottenham

Serie A - Italia

15:00 Genoa-Fiorentina

18:00 Inter-Parma

20:45 Napoli-Frosinone

Serie B - Italia

15:00 Benevento-Cesena

15:00 Empoli-Palermo

15:00 Entella-Juve Stabia

15:00 Südtirol-Ascoli

17:15 L.R. Vicenza-Pisa

19:30 Arezzo-Cremonese

Serie C - Girone A

14:30 Pergolettese-Carpi

17:30 Arzignano-Juventus U23

17:30 Desenzano-Dolomiti Bellunesi

17:30 Lumezzane-AlbinoLeffe

17:30 Novara-Cittadella

Serie C - Girone B

14:30 Vis Pesaro-Grosseto

17:30 Ostiamare-Pianese

17:30 Pineto-Reggiana

20:30 Spezia-Gubbio

Serie C - Girone C

14:30 Bari-Giugliano

14:30 Casertana-Monopoli

14:30 Crotone-Audace Cerignola

14:30 Savoia-Inter U23

Eredivisie - Olanda

16:30 Go Ahead Eagles-Sparta Rotterdam

18:45 Feyenoord-AZ Alkmaar

20:00 Sittard-Twente

21:00 Ajax-Nijmegen

Liga Portugal - Portogallo

19:00 Marítimo-FC Porto

21:30 Académico Viseu-Estoril

21:30 Casa Pia-Santa Clara

LaLiga - Spagna

14:00 Rayo Vallecano-Athletic Bilbao

16:15 Alavés-Atlético Madrid

18:30 Barcellona-Getafe

21:00 Real Madrid-Villarreal