Le partite di oggi: il programma di sabato 10 ottobre
Giacomo Iacobellis
Bentornata Serie A! Ma non solo... Questo sabato offre un calendario fitto di partite dal pomeriggio alla sera. In Germania il Bayern Monaco fa visita all'Augusta, mentre in Inghilterra l'Arsenal ospita il Leeds e il Manchester United affronta il Tottenham. Riflettori puntati anche sulla Spagna, dove il Real Madrid sfida il Villarreal e il Barcellona cerca punti contro il Getafe. In Italia, oltre alla massima serie, spazio agli appuntamenti di Serie B e Serie C. Ecco tutte le gare in programma sabato 10 ottobre, campionato per campionato, con i rispettivi orari.
Ligue 1 - Francia
17:15 Lilla-Le Havre
20:45 Brest-Angers
20:45 Lorient-Paris FC
20:45 Monaco-Tolosa
20:45 PSG-Le Mans
Bundesliga - Germania
15:30 Augusta-Bayern Monaco
15:30 Hoffenheim-Amburgo
15:30 Magonza-Bayer Leverkusen
15:30 Paderborn-Stoccarda
15:30 Union Berlino-Elversberg
18:30 RB Lipsia-Francoforte
Premier League - Inghilterra
13:30 Arsenal-Leeds
16:00 Aston Villa-Brentford
16:00 Chelsea-Bournemouth
16:00 Ipswich-Fulham
16:00 Sunderland-Brighton
18:30 Manchester United-Tottenham
Serie A - Italia
15:00 Genoa-Fiorentina
18:00 Inter-Parma
20:45 Napoli-Frosinone
Serie B - Italia
15:00 Benevento-Cesena
15:00 Empoli-Palermo
15:00 Entella-Juve Stabia
15:00 Südtirol-Ascoli
17:15 L.R. Vicenza-Pisa
19:30 Arezzo-Cremonese
Serie C - Girone A
14:30 Pergolettese-Carpi
17:30 Arzignano-Juventus U23
17:30 Desenzano-Dolomiti Bellunesi
17:30 Lumezzane-AlbinoLeffe
17:30 Novara-Cittadella
Serie C - Girone B
14:30 Vis Pesaro-Grosseto
17:30 Ostiamare-Pianese
17:30 Pineto-Reggiana
20:30 Spezia-Gubbio
Serie C - Girone C
14:30 Bari-Giugliano
14:30 Casertana-Monopoli
14:30 Crotone-Audace Cerignola
14:30 Savoia-Inter U23
Eredivisie - Olanda
16:30 Go Ahead Eagles-Sparta Rotterdam
18:45 Feyenoord-AZ Alkmaar
20:00 Sittard-Twente
21:00 Ajax-Nijmegen
Liga Portugal - Portogallo
19:00 Marítimo-FC Porto
21:30 Académico Viseu-Estoril
21:30 Casa Pia-Santa Clara
LaLiga - Spagna
14:00 Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:15 Alavés-Atlético Madrid
18:30 Barcellona-Getafe
21:00 Real Madrid-Villarreal