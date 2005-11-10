Italia-Turchia 3-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo (55' Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (55' Calafiori); Barella (70' Tonali), Romano, Doumbia; Vergara (83' Frattesi), Scamacca (55' Pio Esposito), Maldini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Cambiaghi, Fagioli, Inacio, Scalvini, S. Esposito. All.: Mancini
Turchia (5-4-1): Cakir; Celik, Elmali, Kabak, Bardakci, Kadioglu; Akgun, Yuksek (78' Akturkoglu), Ozcan, Kahveci (70' Elmaz); Simsir (70' Fakili).
A disposizione: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Demir Tiknaz, Gul, Kabasakal, Aydin, Eskihellac. All.: Montella
Arbitro: Marciniak (Polonia)
Marcatori: 26' Scamacca (I), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (I), 88' Pio Esposito (I)
Ammoniti: Scamacca, Ruggeri (I), Celik, Bardacki (T)