Il calcio laziale piange un altro pezzo della sua storia più romantica, si è spento all'ospedale "de Lellis" di Rieti, all'età di 73 anni, Domenico "Mimmo" Masuzzo, centrocampista dai piedi educati che negli anni Settanta respirò l'aria leggendaria dello spogliatoio della Lazio di Tommaso Maestrelli.

Una scomparsa che ha colpito profondamente la famiglia biancoceleste e l'intera comunità reatina, dove Masuzzo aveva scelto di mettere radici.

Dall'Anconitana al sogno biancoceleste

Nato ad Ancona il 3 maggio 1953, Masuzzo bruciò le tappe esordendo giovanissimo in Serie C con la maglia dell'Anconitana, il suo talento non sfuggì agli osservatori della Lazio, che nella stagione 1970-71 lo portarono nella Capitale.

Con i giovani biancocelesti vinse subito il prestigioso campionato "De Martino", l'ultimo prima della soppressione del torneo, entrando in pianta stabile nel giro della prima squadra.

Aggregato per diverse stagioni al gruppo degli immortali dello Scudetto, Mimmo condivise il campo d'allenamento e lo spogliatoio con mostri sacri come Giorgio Chinaglia, Pino Wilson, Luciano Re Cecconi e soprattutto Vincenzo D'Amico, al quale restò legato da una fraterna e profonda amicizia per tutta la vita.

Nove minuti nella storia

Pur senza riuscire a strappare l'esordio in Serie A in una rosa ricca di fuoriclasse, il nome di Masuzzo è rimasto scolpito negli almanacchi biancocelesti per una curiosità storica dal forte valore simbolico. Era il 26 giugno 1976, nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa, decisa da una rete di Re Cecconi, Tommaso Maestrelli lo mandò in campo all'81' proprio al posto dell'autore del gol.

Furono appena nove minuti, ma sufficienti per consegnarlo alla storia, Masuzzo fu infatti l'ultimo calciatore gettato nella mischia dal "Maestro" nella sua ultima partita ufficiale sulla panchina della Lazio.

La provincia e l'amore per Rieti

Lontano da Roma, la carriera di Masuzzo si sviluppò con profitto nelle serie minori, vestendo maglie piazze calde e appassionate come quelle di Salernitana, Civitavecchia, Nocerina e Vigor Senigallia.

Ma la sua vera seconda casa divenne Rieti, arrivato in maglia amarantoceleste sul finire degli anni Settanta, fu tra i grandi protagonisti della promozione in Serie D nella stagione 1978-79, chiudendo poi la carriera agonistica proprio lì nel 1981.

Appesi gli scarpini al chiodo, Mimmo scelse di non lasciare più la città sabina, avviò un'attività imprenditoriale nel settore pubblicitario ma restò sempre legato al pallone, prima come dirigente e poi dedicandosi con passione alla crescita dei giovani calciatori locali.

Lascia la moglie Stefania e i figli Federico, Gabriele e Diego. I funerali, celebrati nella chiesa Regina Pacis di Rieti, hanno visto la partecipazione commossa di tanti tifosi e dell'intero mondo sportivo laziale, stretti attorno alla famiglia per l'ultimo saluto a un uomo che aveva vissuto il calcio più genuino.

Il ricordo dell'amico francesco Barboni

Ciao Mimmo.

Voglio Ricordarti in campo.

Hai fatto parte di quella Lazio passata alla storia ma facendo da comparsa.

Ma come disse Luigi Martini Meritavi molto di più.

Eppure tra te e Vincenzo D'Amico pur essendo avanti nelle gerarchie di Mr.Maestrelli non è che ci fu questo abisso tecnicamente parlando,anzi...se non eravate equivalenti poco ci mancava.

Erano gli anni in cui in panchina c'era il secondo portiere tredicesimo e quattordicesimo,ed una sostituzione più eventualmente il portiere.

Di quello Scudetto hai lasciato traccia con 9 minuti in Coppa Italia e uno Scudetto Sul Petto sfoggiato nelle Figu Panini.

Oggi con questo calcio fatto di panchina lunga e cinque Sostituzioni avresti sbaragliato tutti con minimo 300 presenze in Serie A.

Malgrado eri chiuso da D'Amico gli hai sempre mostrato amicizia e lealtà sino alla morte.

Tutto partì nella Nostra Collemarino quando con Cristiano Cristiani fu Amore a prima vista.

Nelle partitelle in chiara inferiorità numerica tu inventavi e lui faceva gol uscendo sempre vincitori.

Da Collemarino catapultati all'Ancona questa intesa l'avete mantenuta finché non Arrivò la separazione calcistica.

Il Bomber a Cesena e l'inventore alla Lazio, con la promessa mai mantenuta di un indennizzo da parte dell'Ancona in caso di futura rivendita.

Avete portato Collemarino grazie al Calcio oltreregione.

E tu Mimmo anche a Roma non dicevi " Sono di Ancona" ma con orgoglio dicevi " Sono di Collemarino ".

Malgrado calcavi I campi di Serie C, in estate avevi bisogno di tornare nella tua Collemarino.

E se gli amici di sempre ti chiamavano per una partita o un torneo di Bar non hai mai detto No sentendoti sempre Uno di Noi.

In quelle estati Federico piccolo Biondo tuttosinistro giocava con noi nel Campetto della Piazzetta.

Quando ti rividi dopo tanti anni ricordo i tuoi racconti sui tuoi trascorsi Laziali.

Le Amicizie pubbliche coi Cugini Romanisti ( oggi utopia) importante stare a debita distanza alla vigilia del Derby.

Ciao Mimmo, un Abbraccio a Stefania, Federico e Gabriele.