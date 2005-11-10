La politica dei contratti extra-large, Cole Palmer guadagna il massimo e sposa i Blues a vita

Nel calcio dei contratti a lungo termine imposti dalla strategia di Stamford Bridge, c’è una firma che pesa più delle altre. Cole Palmer ha rinnovato, come noto, il suo contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2034, allungando di un ulteriore anno il precedente accordo (che scadeva nel 2033) con un sostanzioso adeguamento economico.

L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal club londinese ed è stato celebrato dai tifosi poco prima della netta vittoria casalinga per 5-1 contro il Bournemouth.

La scelta del ventiquattrenne nativo di Wythenshawe rispecchia la centralità del suo ruolo nel progetto strategico guidato da Todd Boehly.

"Parlando con i proprietari, i direttori sportivi e ovviamente con l'allenatore, ho percepito grande fiducia, quindi firmare è stata la scelta logica", ha dichiarato l'attaccante ai canali ufficiali del club, Palmer ha inoltre aggiunto di condividere le stesse ambizioni dei compagni, convinto che il club sia destinato a vincere trofei importanti con costanza.

I dettagli economici dell'accordo

Il nuovo accordo prevede condizioni nettamente migliorate rispetto al passato, premiando lo status di leader assoluto che il classe 2002 si è conquistato all'interno dello spogliatoio, dal punto di vista finanziario, l'adeguamento contrattuale permette a Palmer di compiere un importante salto salariale, posizionandosi nella fascia economica più alta della rosa dei Blues.

Il prolungamento permette al Chelsea di mantenere una struttura degli ingaggi sostenibile sul lungo periodo grazie alla politica dell'ammortamento su base pluriennale.

Al tempo stesso, garantisce al calciatore una base fissa nettamente ritoccata verso l'alto (precedentemente stimata sui 6,8 milioni di sterline annue) a cui si andrà ad aggiungere un ricco pacchetto di bonus legati ai gol, alle presenze e al raggiungimento dei traguardi di squadra nei confini nazionali ed europei.

I numeri di un legame viscerale

Arrivato nell'estate del 2023 dal Manchester City per circa 40 milioni di sterline, il fantasista inglese ha avuto un impatto devastante a Londra. In maglia Blues ha già collezionato 91 partecipazioni al gol (tra reti e assist) in 138 presenze complessive, diventando l'uomo copertina delle recenti vittorie internazionali del club, tra cui spiccano i trionfi in UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA del 2025 (competizione in cui è stato premiato con il Pallone d'Oro del torneo).

La caduta, l'esclusione mondiale e la nuova risalita

Il rinnovo assume tuttavia un significato profondo alla luce delle recenti difficoltà calcistiche, dopo una prima stagione leggendaria a Stamford Bridge, chiusa con lo straordinario bottino di 25 gol e 19 assist, Palmer ha attraversato un'annata più complessa e meno brillante.

A frenare i suoi strappi e la sua fantasia è stato soprattutto un persistente infortunio all'inguine, un problema fisico cronico che ne ha condizionato il rendimento al punto da spingere il commissario tecnico della nazionale inglese, Thomas Tuchel, a escluderlo dalla lista dei convocati per il Mondiale 2026 in Nord America.

L'esclusione dalla spedizione mondiale avrebbe potuto minare le certezze di qualunque talento, ma il Chelsea ha risposto blindando il ragazzo e riponendo in lui le chiavi del proprio futuro.

Con questa mossa la dirigenza prosegue la propria politica di contratti extra-large per i propri top player, inserendo Palmer in una ristrettissima élite della Premier League blindata fino al 2034 (che comprende, oltre a lui, i compagni di squadra João Pedro e Geovany Quenda, e la stella del City Erling Haaland). Superati i problemi fisici, il classe 2002 è pronto a riprendersi il palcoscenico e a ripagare una fiducia che, a Londra, non è mai venuta meno.