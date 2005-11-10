Scelta di cuore di Sansone: firma col Novi Velia, club di 3ª Categoria del paese natio dei genitori

Un colpo da Serie A, il classe colpo da 90, per il Novi Velia, formazione del salernitano impegnata nel campionato di Terza Categoria: ha infatti firmato con il club Nicola Sansone, fermo dall'estate 2025, quando chiuse la sua avventura con il Lecce.

Classe 1991, non è un profilo che necessita presentazioni, avendo anche vestito la maglia della Nazionale, oltre che quelle di club prestigiosi della massima serie come Parma, Sassuolo e Bologna; esperienze poi anche in Spagna, con il Villarreal. Nato in Germania, ha scelto di accasarsi al Novi Velia perché squadra del paese natio dei suoi genitori: insomma, una scelta di cuore, per chi ha collezionato circa 300 presenze in Serie A, mettendo a segno oltre 50 gol.