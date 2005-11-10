Scelta di cuore di Sansone: firma col Novi Velia, club di 3ª Categoria del paese natio dei genitori
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Claudia Marrone
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11.10.2026 22:03Altre Notizie
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Un colpo da Serie A, il classe colpo da 90, per il Novi Velia, formazione del salernitano impegnata nel campionato di Terza Categoria: ha infatti firmato con il club Nicola Sansone, fermo dall'estate 2025, quando chiuse la sua avventura con il Lecce.
Classe 1991, non è un profilo che necessita presentazioni, avendo anche vestito la maglia della Nazionale, oltre che quelle di club prestigiosi della massima serie come Parma, Sassuolo e Bologna; esperienze poi anche in Spagna, con il Villarreal. Nato in Germania, ha scelto di accasarsi al Novi Velia perché squadra del paese natio dei suoi genitori: insomma, una scelta di cuore, per chi ha collezionato circa 300 presenze in Serie A, mettendo a segno oltre 50 gol.
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