Thiago Motta e i 120 anni dello Spezia: "Legame che resta. Fu una bella pagina di storia"

In occasione dei 120 anni dello Spezia La Nazione ha intervistato un grande ex come quel Thiago Motta che fu artefice della seconda salvezza in Serie A nel 2021/22: “Dico grazie allo Spezia e alla sua gente per come mi hanno accolto, per il sostegno e per l’affetto che ancora oggi hanno nei miei confronti. E auguro al club la stessa passione e voglia di lottare che ha la gente. I tifosi chiedono di dare tutto e lottare ed è così che si costruiscono 120 anni di storia”.

Su quella salvezza incredibile

L’italo-brasiliano torna poi su quella salvezza complicata anche dalla pandemia e dal mercato invernale bloccato: “Una bella pagina in una grande storia, eravamo una squadra giovane con un ritiro assurdo complicato dal Covid e il mercato invernale bloccato, tutti ci davano per già retrocessi. Lavorammo ogni giorno con grande impegno e senza scuse. Per me oggi ricordare quella stagione è la più grande soddisfazione, anche se non conoscevo da subito le abitudini e le persone, ma gli spezzini sono diretti e ti rispettano se lavori. Abbiamo battuto il Napoli e il Genoa, una candidata al titolo e un derby. Ma sono sempre stato fiducioso anche dopo il 6-1 di Roma”.

Sull’addio allo Spezia

L’allenatore parla poi del divorzio al termine di quella stagione: “Il club decise di fare altre scelte, cose che succedono nel calcio, e non porto rancore. Quella è stata la mia prima stagione intera in Serie A e ho capito tante cose. Il legame con la città resta e spero un giorno di tornare al Picco, sarà una gioia vera e sincera”.