Toni saluta il FC Zeta, il team di Kings League legato al Como: non è più il presidente

Era gennaio 2026, e il Como 1907 decideva di ampliare il proprio progetto sportivo (e non solo), toccando frontiere inedite per il calcio italiano: con la collaborazione di Como Gaming Club e del team FC Zeta di Kings League, veniva annunciata la nascita di Zeta Como, un nuovo team di questa particolare tipologia di tornei di calcio a 7 che unisce calcio, cultura digitale e intrattenimento. Insomma, la Serie A si intrecciava alla Kings League, molto seguita soprattutto dalle nuove generazioni.

Presidente della nuova formazione, Luca Toni, un nome che non richiede certo presentazioni. Ma, dopo soli 10 mesi, l'ex attaccante non è più il numero uno del team.

Questo, quanto si apprende dai canali social dello stesso:

"Zeta Como desidera ringraziare Luca Toni per il prezioso contributo e l’impegno profuso nel suo ruolo di Presidente.

Un percorso condiviso, fatto di passione, professionalità e dedizione ai colori della nostra squadra.

A Luca va il nostro sincero ringraziamento e il miglior augurio per il futuro".