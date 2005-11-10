La marcia del Porto di Farioli: rimonta 2-1 il Maritimo. Sono 8 vittorie su 8, Sporting a -6
Daniele Najjar
Il Porto di Francesco Farioli non sbaglia un colpo, rimonta il Maritimo da 1-0 a 1-2 e resta saldamente al comando della classifica nel campionato portoghese, con 8 successi in altrettante gare. Con questo successo i campioni in carica si portano a 24 punti, sei lunghezze in più dello Sporting, vittorioso ieri contro il Braga.
Il risultato
Maritimo-Porto 1-2
16' Szalai (M), 42' Froholdt (P), 84' Pietuszewski (P)
L’8ª giornata di Primera Liga
Venerdì 9 ottobre
Moreirense - Gil Vicente 0-1
Sporting Braga - Sporting CP 1-3
Sabato 10 ottobre
Maritimo - Porto 1-2
Casa Pia - Santa Clara 21.30
Academico de Viseu - Estoril Praia ore 21:30
Domenica 11 ottobre
Rio Ave - Nacional Madeira ore 16:30
Benfica - Guimaraes ore 19:00
Arouca - Estrela Amadora ore 21:30
Lunedì 12 ottobre
Famalicao - Alverca ore 21:15
La classifica di Primera Liga
1. Porto - 24 punti
2. Sporting CP - 18 punti
3. Benfica - 16 punti
4. Santa Clara - 15 punti
5. Arouca - 11 punti
6. Braga - 11 punti
7. Gil Vicente - 11 punti
8. Academico - 11 punti
9. Estrela - 10 punti
10. Moreirense - 8 punti
11. Maritimo - 8 punti
12. Alverca - 8 punti
13. Famalicao - 7 punti
14. Guimaraes - 5 punti
15. Nacional Madeira - 4 punti
16. Rio Ave - 4 punti
17. Casa Pia - 3 punti
18. Estoril Praia - 2 punti