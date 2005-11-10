Il Barcellona non sbaglia un colpo e corre da solo: 3-0 al Getafe e 8 su 8 in Liga
Daniele Najjar
2-0 già alla fine del primo tempo (gol di Gordon dopo nemmeno due minuti, raddoppio di Gabriel Jesus alla mezz'ora), poi il 3-0 nel finale (Koundé al 73'): il Barcellona non sbaglia un colpo, batte 3-0 il Getafe e raccoglie l'ottava vittoria in otto partite in questa Liga. I blaugrana rimangono incontrastati al primo posto in classifica.
Il risultato
Barcellona-Getafe 3-0
2' Gordon, 30' Jesus, 73' Kounde
L’8ª giornata de LaLiga
Venerdì 9 ottobre
Malaga - Espanyol 1-1
Sabato 10 ottobre
Rayo Vallecano - Athletic Club sospesa
Alaves - Atletico Madrid 1-2
Barcellona - Getafe 3-0
Real Madrid - Villarreal ore 21:00
Domenica 11 ottobre
Elche - Celta Vigo ore 14:00
Real Sociedad - Deportivo De A Coruna ore 16:15
Real Betis - Osasuna ore 18:30
Racing Santander - Valencia 21:00
Lunedì 12 ottobre
Levante - Siviglia ore 21:00
La classifica de LaLiga
1. Barcellona - 24 punti (8 partite giocate)
2. Atletico Madrid - 19 punti (8)
3. Real Betis - 15 punti (7)
4. Real Madrid - 15 punti (7)
5. Siviglia - 13 punti (7)
6. Alaves - 11 punti (8)
7. Deportivo De A Coruna - 10 punti (7)
8. Real Sociedad - 10 punti (7)
9. Villarreal - 8 punti (7)
10. Athletic Club - 8 punti (6)
11. Getafe - 8 punti (8)
12. Rayo Vallecano - 8 punti (7)
13. Osasuna - 8 punti (7)
14. Espanyol - 8 punti (8)
15. Celta Vigo - 7 punti (7)
16. Racing Santander - 7 punti (7)
17. Levante - 5 punti (6)
18. Elche - 5 punti (7)
19. Valencia - 4 punti (7)
20. Malaga - 4 punti (8)
La classifica marcatori
12 gol - Raphinha (Barcellona)
7 gol - Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Camello (Rayo Vallecano)
6 gol - Roberto Fernandez (Espanyol), Zabiri (Racing Santander)