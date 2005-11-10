Il Fenerbahce non molla il Galatasaray: 3-0 al Rizespor e -3 dalla vetta
Daniele Najjar
Il Fenerbahce non molla la corsa sul Galatasaray: 3-0 al Rizespor a firma di Asensio (al 12'), Kahveci (all'83') e Aydin (all'87'). Il titolare in attacco è stato l'ex Lazio Muriqi, con l'ex Inter, Napoli e Roma, Romelu Lukaku, che però è subentrato al 79' trovando anche un assist. Ecco la situazione aggiornata nella Super Lig turca.
La 7ª giornata di Super Lig
Venerdì 9 ottobre
Galatasaray - Kasımpasa 3-1
Sabato 10 ottobre
Genclerbirligi - Amedspor 2-2
Alanyaspor - Erzurumspor 0-0
Samsunspor - Trabzonspor 0-3
Rizespor - Fenerbahce 0-3
Domenica 11 ottobre
Konyaspor - Basaksehir ore 12:30
Gaziantep - Corum ore 15:00
Besiktas - Kocaelispor ore 18:00
Lunedì 12 ottobre
Eyupspor - Goztepe ore 19:00
La classifica di Super Lig
1. Galatasaray - 16 punti
2. Amedspor - 14 punti
3. Fenerbahce - 13 punti
4. Trabzonspor 13 punti
5. Besiktas - 12 punti
6. Kocaelispor - 12 punti
7. Alanyaspor - 12 punti
8. Kasimpasa - 10 punti
9. Rizespor - 10 punti
10. Gaziantep - 8 punti
11. Genclerbirligi - 8 punti
12. Erzurumspor - 8 punti
13. Corum - 7 punti
14. I. Basaksehir - 7 punti
15. Konyaspor - 4 punti
16. Samsunspor - 4 punti
17. Goztepe - 3 punti
18. Eyupspor - 3 punti
La classifica marcatori
7 gol - Orban (Amedspor), Salah (Trabzonspor)
6 gol - Osimhen (Galatasaray), Muriqi (Fenerbahce), Shomurodov (Basaksehir)
5 gol - Vlahovic (Besiktas)