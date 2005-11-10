Il Fenerbahce non molla il Galatasaray: 3-0 al Rizespor e -3 dalla vetta

Il Fenerbahce non molla la corsa sul Galatasaray: 3-0 al Rizespor a firma di Asensio (al 12'), Kahveci (all'83') e Aydin (all'87'). Il titolare in attacco è stato l'ex Lazio Muriqi, con l'ex Inter, Napoli e Roma, Romelu Lukaku, che però è subentrato al 79' trovando anche un assist. Ecco la situazione aggiornata nella Super Lig turca.

La 7ª giornata di Super Lig

Venerdì 9 ottobre

Galatasaray - Kasımpasa 3-1

Sabato 10 ottobre

Genclerbirligi - Amedspor 2-2

Alanyaspor - Erzurumspor 0-0

Samsunspor - Trabzonspor 0-3

Rizespor - Fenerbahce 0-3

Domenica 11 ottobre

Konyaspor - Basaksehir ore 12:30

Gaziantep - Corum ore 15:00

Besiktas - Kocaelispor ore 18:00

Lunedì 12 ottobre

Eyupspor - Goztepe ore 19:00

La classifica di Super Lig

1.⁠ ⁠Galatasaray - 16 punti

2. ⁠ ⁠Amedspor - 14 punti

3. ⁠Fenerbahce - 13 punti

4. Trabzonspor 13 punti

5.⁠ ⁠Besiktas - 12 punti

6.⁠ ⁠Kocaelispor - 12 punti

7.⁠ ⁠Alanyaspor - 12 punti⁠

8.⁠ ⁠Kasimpasa - 10 punti

9.⁠ ⁠Rizespor - 10 punti

10.⁠ ⁠Gaziantep - 8 punti

11.⁠ ⁠ Genclerbirligi - 8 punti

12.⁠ ⁠ Erzurumspor - 8 punti

13.⁠ ⁠Corum - 7 punti

14.⁠ ⁠I. Basaksehir - 7 punti

15.⁠ ⁠Konyaspor - 4 punti

16.⁠ ⁠Samsunspor - 4 punti

17.⁠ ⁠Goztepe - 3 punti

18.⁠ ⁠Eyupspor - 3 punti

La classifica marcatori

7 gol - Orban (Amedspor), Salah (Trabzonspor)

6 gol - Osimhen (Galatasaray), Muriqi (Fenerbahce), Shomurodov (Basaksehir)

5 gol - Vlahovic (Besiktas)