Betis, Riquelme finisce nel mirino di due inglesi. Il club chiede almeno 20 milioni

A gennaio potrebbe andare in scena una sfida tutta inglese per l’esterno offensivo Rodrigo Riquelme del Real Betis di Siviglia. Il classe 2000 è infatti uno dei protagonisti dell’avvio di stagione dei biancoverdi con cui ha già messo a segno tre reti in 11 presenze ne LaLiga attirando così l’interesse di alcuni club anglosassoni.

Fulham e Coventry sulle tracce dello spagnolo

In particolare, come riporta 4-4-2.com, sarebbero Fulham e Covntry City a aver messo nel mirino Riquelme in vista del mercato di riparazione pur non avendo ancora presentato un’offerta formale al Betis. L’attaccante ha un contratto fino al 2030 con il club andaluso che lo ha pagato 7,5 milioni dall’Aletico Madrid e che ora potrebbe mettere a segno un’importante plusvalenza. Sembra infatti che il Betis abbia intenzione di chiedere non meno di 20 milioni di euro per avviare l’eventuale trattativa per la cessione del calciatore che in passato ha già militato in Inghilterra vestendo per 19 volte la maglia del Bournemouth con cui ha segnato anche due reti in Championship nel 2020/21.