Cruzeiro, può esordire Vitor Hugo: zero presenze, ma già 100 milioni di clausola

Il Cruzeiro in vista della sfida di campionato contro il Palmeiras, in programma nella notte fra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, potrebbe lasciare in prima squadra, probabilmente anche da titolare, il giovane difensore centrale Vitor Hugo, detto Militia, a causa di diversi problemi legati a infortuni (Joao Marcelo), squalifica (Jonathan Jesus) e convocazioni in Nazionale (Fabricio Bruno).

La madre calciatrice e la parentela con Eder Militao

Il classe 2008 è uno dei talenti in rampa di lancio del paese sudamericano e ha un rapporto di sangue con il calcio. La madre, Edilaine Carolina, è stata infatti una calciatrice giocando proprio come centrale di difesa, mentre suo cugino è un certo Eder Militao che veste la maglia del Real Madrid.

La mega clausola di rescissione

Nonostante non abbia mai giocato in prima squadra, ma solo con le selezioni giovanili del Cruzeiro fino all’Under 20, Vitor Hugo ha un prezzo da stella assoluta. Nel contratto da professionista firmato nel 2024, e in scadenza fra due anni, è stata infatti inserita una clausola di rescissione da quasi 100 milioni di euro utile a scongiurare il tentativo di ‘scippo’ da parte di una big europea come spesso avvenuto in passato.