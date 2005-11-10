Il sogno americano di Bakambu dura 2 mesi. L'attaccante ha denunciato discriminazioni

Sembrava l’inizio di una nuova avventura per Cédric Bakambu, ma il sogno americano si è interrotto prima del previsto. L’attaccante congolese aveva firmato con il San Diego il 3 settembre e nelle prime nove partite aveva lasciato il segno con cinque gol e tre assist. Poi, improvvisamente, l’annuncio dell’addio: "Avrei sinceramente voluto continuare questa avventura, ma alcune decisioni sfuggono al nostro controllo", aveva scritto sui social.

La denuncia presentata dall’attaccante

A fare chiarezza sulla vicenda è stata ESPN, che ha rivelato il motivo della rottura. Bakambu e la sua famiglia avrebbero avuto problemi nel trovare una casa a causa di una presunta discriminazione legata alla loro situazione familiare. Il classe 1991 ha quindi presentato una denuncia davanti a un tribunale federale contro una società immobiliare, due proprietari e due agenti. Secondo quanto riportato nella denuncia, il giocatore e la moglie Anne-Laure Hueber sarebbero stati penalizzati perché avrebbero dovuto vivere nell’abitazione con i propri figli. Una situazione che avrebbe causato "perdita di opportunità abitative, spese aggiuntive, instabilità prolungata, difficoltà nell’organizzazione della scuola e delle attività dei bambini, oltre a umiliazione e disagio emotivo".

Due episodi al centro del caso

La denuncia cita due episodi specifici. Nel primo caso, la proposta di Bakambu di pagare un anno di affitto anticipato e installare una barriera di sicurezza per la piscina non sarebbe stata accettata, con l’annuncio poi ritirato. Nel secondo, la famiglia avrebbe offerto 23.500 dollari al mese invece dei 20.000 richiesti, senza ricevere risposta prima del ritiro dell’immobile dal mercato. La MLS e il San Diego hanno scelto di non commentare la vicenda, mentre Bakambu ha ormai ufficializzato la sua separazione dal club.