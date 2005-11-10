L'Everton ferma il Liverpool, Moyes: "Stiamo iniziando a mostrare di più del nostro DNA"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 18:56Calcio estero
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29.11.2026 18:56Calcio estero
Il tecnico dopo l'1-1 nel derby: "Sono soddisfatto della prestazione, grande merito rientrare in partita e lottare dopo lo svantaggio".
© foto di Imago/Image Sport
"Sono soddisfatto della prestazione e sono contento che stiamo iniziando a mostrare di più del nostro DNA". Parole stracolme d'orgoglio quelle pronunciate da David Moyes, tecnico dell'Everton, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto oggi nel derby contro il Liverpool.
"Penso che Kiernan (Dewsbury-Hall, ndr) - prosegue, come riportato da Liverpool Echo - abbia cercato di essere molto più difficile da affrontare. È stata una buona prestazione, piena di impegno, e ci sono stati molti aspetti positivi dopo lunedì sera. Soprattutto, dopo essere andati in svantaggio dopo tre o quattro minuti. Riuscire a rientrare in partita e continuare a lottare è un grande merito per i giocatori".
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