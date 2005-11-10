"Sono soddisfatto della prestazione e sono contento che stiamo iniziando a mostrare di più del nostro DNA". Parole stracolme d'orgoglio quelle pronunciate da David Moyes, tecnico dell'Everton, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto oggi nel derby contro il Liverpool.

"Penso che Kiernan (Dewsbury-Hall, ndr) - prosegue, come riportato da Liverpool Echo - abbia cercato di essere molto più difficile da affrontare. È stata una buona prestazione, piena di impegno, e ci sono stati molti aspetti positivi dopo lunedì sera. Soprattutto, dopo essere andati in svantaggio dopo tre o quattro minuti. Riuscire a rientrare in partita e continuare a lottare è un grande merito per i giocatori".