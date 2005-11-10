Ancelotti e Raphinha espulsi in amichevole, Brasile ko con il Giappone: cos'è successo

Il Brasile ha vissuto delle montagne russe di emozioni, la doppietta di Vinicius Jr avrebbe sistemato le cose solo temporaneamente perché il Giappone alla fine ha prevalso allo scadere per 3-2 nel segno di Sakamoto. Era un'amichevole, in ordine allo Stadio Nazionale di Singapore, dopo un inizio piuttosto pigro della Seleção per 20 minuti e il 2-0 dei nipponici, con un Carlo Ancelotti parecchio irritato dalla situazione. Poi il risveglio al 33' con la stella del Real Madrid, un golazo sotto l'incrocio e un'altra splendida rete nel secondo tempo, ma non è bastato.

Un peccato

La remuntada del Brasile non è arrivata solo perché un bolide di Endrick ha scheggiato il palo del Giappone all'80', mentre Sakamoto ha anche infierito, approfittando di una deviazione in area per scavalcare il portiere verdeoro Pedro Morisco con un pallonetto e firmare il 3-2. Un'azione, tuttavia, che ha portato in escandescenza la panchina della Nazionale di Ancelotti.

Il motivo

Il Brasile chiedeva all'arbitro Jansen Foo di fischiare un fallo su Joao Gomes all'origine dell'azione. A causa delle forti proteste, il direttore di gara ha espulso Carlo Ancelotti e anche Raphinha (Barcellona). Il VAR ha poi rivisto l'azione, concordando con la decisione del fischietto in campo. In questo modo, la terza rete giapponese è stata convalidata subito dopo e la Seleçao è caduta. Adesso i verdeoro torneranno in campo martedì prossimo per l'ultimo test amichevole contro Singapore.