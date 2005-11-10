Il fratello 16enne di Kvaratskhelia: "Mi dicono che gli assomiglio molto". Poi svela un sogno

Tornike Kvaratskhelia ha fatto boom. Esatto, il fratello minore di Khvicha è finito sulla bocca di tutti quando lo scorso 28 ottobre quando la Dinamo Tbilisi ha travolto per 3-0 il Copenaghen in Youth League con due gol e servito un assist nella vittoria georgiana. Sette giorni dopo, nonostante la sconfitta in Danimarca, sono passati ai rigori e ora affronteranno la Fiorentina. "Naturalmente, segnare quei gol è stata una sensazione incredibile ed è stato un piacere aiutare la squadra a qualificarsi per il turno successivo", racconta a MARCA, ricordando quanto fossero simili a quelli che segna abitualmente suo fratello maggiore al PSG.

Livello alzato e un sogno

Ad appena 16 anni, si alterna tra prima squadra e Under 19 della Dinamo Tbilisi in Youth League, dopo aver debuttato anche con l'Under 21 della Georgia. "Mi sento pronto e sono grato per l'opportunità e la fiducia che mi hanno dato gli allenatori. Ho acquisito molta esperienza nelle partite di qualificazione per la Conference", ammette. Però un sogno nel cassetto Tornike ce l'ha, ossia giocare un giorno insieme al fratellone Khvicha con la Nazionale maggiore: "Debuttare con la nazionale Under 21 è stata una sensazione eccezionale. Rappresentare il mio Paese è qualcosa di cui mi sentirò sempre orgoglioso, e farlo con la nazionale maggiore insieme a mio fratello sarebbe una sensazione diversa. Un sogno diventato realtà!".

Stile di gioco

A vederlo giocare ricorda tantissimo la versione "giovane" dell'attuale stella del PSG ed ex Napoli: "Mi descriverei come un calciatore lavoratore e determinato. Mi piace sfruttare la mia velocità, il mio dribbling e le mie abilità offensive", ha spiegato. Mentre in questo momento in molti parlano di lui, il classe 2010 cerca di tenere i piedi ancorati al terreno e di non volare sulle nuvole: "Naturalmente ci sono grandi aspettative riposte su di me per essere il fratello di Khvicha, ma, nonostante la pressione della gente, cerco sempre di scendere in campo e fare il mio gioco".

Esempio

Suo fratello Khvicha però resta il principale punto di riferimento. Nove anni li separano, mentre il giocatore del PSG - fermo per infortunio - ha avuto una crescita impressionante nel giro di poco tra Dinamo Batumi e Napoli, fino a Parigi. "Da piccolo, il giocatore che guardavo di più era, com'era prevedibile, mio fratello", ha detto Tornike. "Credo di aver incorporato molto del suo gioco nel mio, e i miei compagni mi dicono sempre che gli assomiglio molto".