Ancora guai per Mourinho: 200 tifosi hanno chiesto un confronto con il tecnico del Benfica

In un clima di fortissima tensione, circa 200 tifosi del Benfica hanno fatto irruzione sabato mattina nel centro sportivo di Seixal per protestare contro i deludenti risultati stagionali. I sostenitori hanno preteso un confronto diretto con l'allenatore José Mourinho, il capitano Nicolás Otamendi e il direttore tecnico Simão Sabrosa, chiedendo spiegazioni immediate per il pessimo andamento della squadra. La polizia, intervenuta sul posto, ha permesso l'ingresso al gruppo dopo aver ricevuto garanzie che la contestazione si sarebbe svolta in modo pacifico, evitando così scontri violenti ai cancelli.

L'episodio è esploso a poche ore dal match di campionato contro l'Estrela Amadora, evidenziando una crisi profonda: le "Aquile" si trovano attualmente a 10 punti di distacco dal Porto capolista e sono reduci dalle eliminazioni in Coppa di Lega e in Champions League. Inizialmente, la dirigenza aveva concesso il dialogo solo a quattro rappresentanti, ma la fermezza del gruppo ultras ha spinto le autorità a far entrare tutti i manifestanti su uno dei campi d'allenamento. Qui si è svolto un faccia a faccia di circa un'ora con Mourinho e i leader del club, descritto come estremamente teso, durante il quale la tifoseria ha espresso tutta la propria insoddisfazione per la traiettoria del progetto tecnico.

Questa plateale manifestazione di rabbia segue un altro momento controverso: dopo la sconfitta in semifinale di Coppa di Lega contro il Braga all'inizio del mese, Mourinho aveva imposto alla squadra il ritiro punitivo nel centro sportivo, ordinando ai giocatori di dormire lì per "riflettere a fondo" sulla loro prestazione. Una decisione insolita che aveva già attirato l'attenzione dei media, ma che non è bastata a invertire la rotta.