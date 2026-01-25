LaLiga, Atletico Madrid a forza tre contro il Maiorca: c'è gloria anche per Almada
L'Atlético Madrid continua la sua marcia in LaLiga con una prestazione convincente, superando il Mallorca per 3-0 tra le mura amiche. I ragazzi di Simeone hanno dominato l'incontro, trovando la via della rete in tre momenti chiave della partita e lasciando poco spazio alle iniziative degli ospiti. La partita si è sbloccata nella prima metà del primo tempo grazie ad Alexander Sørloth, che al 22' ha confermato il suo ottimo momento di forma portando in vantaggio i Colchoneros. Nonostante il controllo del gioco, il raddoppio è arrivato solo al 75', quando uno sfortunato intervento di David López ha causato un autogol, mettendo di fatto in cassaforte il risultato per i padroni di casa. Nel finale c'è stato spazio anche per la firma di Thiago Almada: l'argentino ha chiuso i conti all'87', siglando la rete del definitivo 3-0.
Venerdì 23 gennaio
Levante - Elche 3-2
Sabato 24 gennaio
Rayo Vallecano - Osasuna 1-3
Valencia - Espanyol 3-2
Siviglia - Athletic Club ore 18:30
Villarreal - Real Madrid ore 21:00
Domenica 25 gennaio
Atletico Madrid - Maiorca 3-0
Barcellona - Real Oviedo ore 16:15
Real Sociedad - Celta Vigo ore 18:30
Alaves - Real Betis ore 21:00
Lunedì 26 gennaio
Girona - Getafe ore 21:00
La classifica
1. Barcelona - 49 punti (20 giornate)
2. Real Madrid - 48 (20)
3. Atletico Madrid - 44 (21)
4. Villarreal - 41 (19)
5. Espanyol - 34 (21)
6. Real Betis - 32 (20)
7. Celta Vigo - 32 (20)
8. Osasuna 25 (21)
9. Elche - 24 (21)
10. Real Sociedad - 24 (20)
11. Athletic Bilbao - 24 (20)
12. Girona - 24 (20)
13. Valencia - 23 (21)
14. Rayo Vallecano - 22 (21)
15. Sevilla - 21 (20)
16. Real Mallorca - 21 (21)
17. Getafe - 21 (20)
18. Alaves - 19 (20)
19. Levante - 14 (20)
20. Real Oviedo - 14 (20)