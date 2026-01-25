LaLiga, Atletico Madrid a forza tre contro il Maiorca: c'è gloria anche per Almada

L'Atlético Madrid continua la sua marcia in LaLiga con una prestazione convincente, superando il Mallorca per 3-0 tra le mura amiche. I ragazzi di Simeone hanno dominato l'incontro, trovando la via della rete in tre momenti chiave della partita e lasciando poco spazio alle iniziative degli ospiti. La partita si è sbloccata nella prima metà del primo tempo grazie ad Alexander Sørloth, che al 22' ha confermato il suo ottimo momento di forma portando in vantaggio i Colchoneros. Nonostante il controllo del gioco, il raddoppio è arrivato solo al 75', quando uno sfortunato intervento di David López ha causato un autogol, mettendo di fatto in cassaforte il risultato per i padroni di casa. Nel finale c'è stato spazio anche per la firma di Thiago Almada: l'argentino ha chiuso i conti all'87', siglando la rete del definitivo 3-0.

Venerdì 23 gennaio

Levante - Elche 3-2

Sabato 24 gennaio

Rayo Vallecano - Osasuna 1-3

Valencia - Espanyol 3-2

Siviglia - Athletic Club ore 18:30

Villarreal - Real Madrid ore 21:00

Domenica 25 gennaio

Atletico Madrid - Maiorca 3-0

Barcellona - Real Oviedo ore 16:15

Real Sociedad - Celta Vigo ore 18:30

Alaves - Real Betis ore 21:00

Lunedì 26 gennaio

Girona - Getafe ore 21:00

La classifica

1. Barcelona - 49 punti (20 giornate)

2. Real Madrid - 48 (20)

3. Atletico Madrid - 44 (21)

4. Villarreal - 41 (19)

5. Espanyol - 34 (21)

6. Real Betis - 32 (20)

7. Celta Vigo - 32 (20)

8. Osasuna 25 (21)

9. Elche - 24 (21)

10. Real Sociedad - 24 (20)

11. Athletic Bilbao - 24 (20)

12. Girona - 24 (20)

13. Valencia - 23 (21)

14. Rayo Vallecano - 22 (21)

15. Sevilla - 21 (20)

16. Real Mallorca - 21 (21)

17. Getafe - 21 (20)

18. Alaves - 19 (20)

19. Levante - 14 (20)

20. Real Oviedo - 14 (20)