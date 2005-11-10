"Ci sono molti giocatori che non dovrebbero giocare per il Manchester United". Non fa giri di parole l'ex Red Devils Ashley Young nell'analizzare ai microfoni di Overlap Daily l'ennesimo disastro della squadra rossa di Manchester, ieri sconfitta per 4-0 in casa del Liverpool. "Pochettino - continua Young - deve entrare e imprimere subito il suo marchio".

Young drastico: "Bruno si faccia da parte"

Ashley Young ha poi puntato il dito contro uno dei simboli della squadra, il capitano Bruno Fernandes, che secondo lui dovrebbe fare un passo indietro: "E' stato incredibile per il club, il giocatore che si è distinto maggiormente. Ma sono successe tante cose da quando ha rifiutato un altro contratto. Si vuole costruire una squadra attorno a questo giocatore, ma l'anno prossimo compirà 33 anni. E' vero che l'età è solo un numero ma mi sembra che abbia superato il culmine della sua carriera. Sta invecchiando".

Un nome sul mercato

L'inglese ex United, che abbiamo ammirato anche in Italia con la maglia dell'Inter, ha poi detto la sua su un giocatore da prendere sul mercato: "Io andrei a ingaggiare Morgan Gibbs-White. Lo dico solo per fare un nome, ma quando si pensa a un numero 10 su cui si vuole costruire una squadra penso a lui. E' giovane, affamato di successi e appena entrato a far parte della nazionale inglese. Credo che abbia le capacità per andare a giocare in un club più importante, senza nulla togliere al Nottingham Forest".