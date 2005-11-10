Una notizia davvero singolare dalla Champions League Two asiatica. Nel corso della sfida fra Al Jazira ed Gol Gohar, disputata ad Abu Dhabi, l'arbitro Hanna Hattab è finito al centro delle polemiche per quanto visto nei primi 45 minuti della sfida, che hanno fatto sospettare... che fosse ubriaco. Tanto da essere sostituito dal quarto uomo all'intervallo.

Hakem maça sarhoş çıktı, Türk futbolcuya kart gösterdi. Asya Şampiyonlar Ligi II'nin bir maçında hakemin sarhoş maça çıkması nedeniyle 2. yarıda hakem değiştiridli. Suriye'li hakem Hanna Hattab çok kötü durumdaydı ve sarhoş olduğu anlaşıldı. Sahada şaşkın şaşkın dolaşırken orta sahada yapılan bir faulde hiç alakası olmamasına rağmen Türk kaleci Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdi. Türk kaleciye sarı kart göstermesinde anılarının etkili olduğu veya sınır komşusu olması nedeniyle onu biliyor olması gösterildi. — RUSEN || Press (@RusenPress) November 25, 2026

L'AFC apre un'indagine: cosa è successo

In particolare è diventato virale quanto accaduto al 32': fallo a centrocampo fra due giocatori di movimento, dopo qualche istante di esitazione Hattab si rivolge verso il portiere del Gol Gohar e lo ammonisce. Immediata la reazione di stupore da parte dei giocatori in campo. Al 45', Hattab è stato sostituito dal quarto uomo Ammar Abu Alou. Il Gohar ha poi perso la gara per 1-0 ed ha presentato un esposto.

Il club iraniano del Gol Gohar sostiene di averlo visto assumere alcolici prima del calcio d'inizio e per questo motivo la Confederazione calcistica asiatica ha aperto un'indagine sull'accaduto.