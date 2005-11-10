Dopo la decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, che ha restituito al Senegal il titolo di campione d'Africa 2025, è arrivata anche la reazione ufficiale della Federcalcio senegalese. La FSF ha espresso la propria "profonda soddisfazione" per il verdetto, che ha annullato la precedente decisione della CAF e ripristinato il risultato maturato sul campo nella finale contro il Marocco. Nel comunicato, la federazione ha voluto anche ribadire i rapporti di amicizia con il Paese nordafricano, sottolineando l'importanza dei valori sportivi.

Di seguito la nota integrale della federazione:

"La Federazione Senegalese di Calcio (FSF) comunica all'opinione pubblica nazionale e internazionale di aver ricevuto, in data odierna, la notifica ufficiale della sentenza pronunciata dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nell'ambito della controversia che la opponeva alla Confederazione Africana di Calcio (CAF) e alla Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF).

Con questa decisione, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso presentato dalla FSF. Di conseguenza, l'alta corte arbitrale ha annullato la decisione emessa dalla Commissione d'Appello della CAF il 17 marzo 2026 e ripristinato integralmente il risultato della finale disputata a Rabat il 18 gennaio 2026, vinta dal Senegal per 1-0 dopo i tempi supplementari. La Federazione Senegalese di Calcio accoglie questa sentenza con profonda soddisfazione.

Questa decisione, lungi dal sancire la supremazia di una parte sull'altra, afferma innanzitutto il trionfo dell'equità sportiva e ribadisce un principio fondamentale: la verità di una partita si stabilisce esclusivamente sul campo, sotto la tutela del diritto sportivo. In questa solenne circostanza, la FSF desidera esprimere la propria profonda gratitudine ai Leoni della Teranga e al loro staff, ai propri avvocati e consulenti, al Presidente della Repubblica e al Governo senegalese per il loro sostegno, così come a tutti i tifosi, in Senegal e nella diaspora.

Intervenendo dopo questa decisione, il presidente della Federazione Senegalese di Calcio, Abdoulaye Fall, ha dichiarato: 'Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha reso giustizia allo sport. Desidero ribadire con forza i legami di fratellanza che ci uniscono alla Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) e al popolo marocchino. Il calcio senegalese guarda ora con determinazione al futuro, con fiducia ed entusiasmo, in un'Africa unita attorno ai valori dello sport'".