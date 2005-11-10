La Coppa d'Africa 2025 torna ufficialmente al Senegal. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti accolto il ricorso della federazione senegalese, annullando la precedente decisione della CAF che a marzo aveva attribuito il successo al Marocco con un 3-0 a tavolino.

Tutto era nato durante la finale del 18 gennaio, quando i giocatori del Senegal avevano lasciato temporaneamente il terreno di gioco in segno di protesta per un calcio di rigore assegnato agli avversari. Una volta rientrati in campo, Brahim Diaz aveva sprecato l'occasione dal dischetto e, nei tempi supplementari, Pape Gueye aveva realizzato la rete che aveva consegnato il trofeo ai Leoni della Teranga.

Sadio Mané, capitano del Senegal che ha vinto la competizione continentale, ha affidato al suo profilo Instagram la sua soddisfazione dopo la decisione del TAS: "La decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, che restituisce al Senegal il titolo di campione d'Africa, ci riempie di gioia. Voglio innanzitutto ringraziare tutto il popolo senegalese, sia in patria che nella diaspora. Ci avete sostenuto dalla prima partita fino a questa decisione. La vostra fiducia ci ha dato forza nei momenti più difficili.

Grazie ai miei compagni di squadra. Conosco gli sforzi e i sacrifici che ognuno di voi ha fatto per conquistare questa seconda stella. Sono orgoglioso di aver vissuto questa avventura al vostro fianco. Grazie anche a tutto lo staff e a coloro che hanno accompagnato i Leoni.

Desidero rivolgere un messaggio di rispetto e incoraggiamento al popolo marocchino e ai giocatori del Marocco. Hanno disputato un ottimo percorso e possono esserne orgogliosi. Auguro loro il meglio per il futuro. Senegal e Marocco sono due popoli fratelli. Che la passione per il calcio continui ad avvicinarci.

Congratulazioni a tutti i senegalesi. Questa vittoria è anche vostra.

Sadio Mané"