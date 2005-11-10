Luca Williams-Barnett, giovane centrocampista del Tottenham, ha rinnovato il suo contratto con gli Spurs. Questa la nota ufficiale del club inglese:

Il Tottenham è lieto di annunciare che Luca Williams-Barnett ha firmato un nuovo contratto con il club.

Cresciuto nel settore giovanile degli Spurs, dove è arrivato all'età di 10 anni, Luca, oggi 18enne, è entrato stabilmente nel gruppo della prima squadra. Ha festeggiato la sua prima presenza da titolare in Premier League con un gol e un assist nella vittoria per 2-0 contro l'Ipswich Town, sabato al Tottenham Hotspur Stadium. Finora ha collezionato cinque presenze ufficiali con la prima squadra.

Luca ha dichiarato: "È un momento speciale per me e per la mia famiglia, un traguardo per il quale ho lavorato duramente. Ma questo è soltanto l'inizio.

"Per me gli Spurs sono una famiglia. Sono qui da così tanto tempo che questa è diventata una seconda casa, un luogo in cui ho fiducia nelle persone e negli allenatori che mi hanno aiutato a diventare il giocatore che sono oggi.

"Il club ha riposto fiducia in me e ha creduto nelle mie capacità. Ora sono pronto a ripagare questa fiducia".

Il direttore sportivo Johan Lange ha commentato: "Siamo molto felici che Luca abbia scelto di legare il proprio futuro al club.

"È un talento speciale, che grazie al duro lavoro e alla propria mentalità ha continuato a migliorare in ogni fase del suo percorso di crescita. Merita pienamente questo nuovo contratto.

"Il percorso di Luca, dal settore giovanile fino a questo momento, rappresenta un ottimo esempio di ciò che il nostro progetto di crescita vuole realizzare e delle opportunità che possiamo offrire ai giovani calciatori. È importante riconoscere il contributo non soltanto degli allenatori, ma anche di tutto il personale del settore giovanile che ha sostenuto Luca e ha avuto un ruolo nel suo percorso.

"Siamo entusiasti di vederlo continuare a crescere e diventare un giocatore importante per il club, sia nel presente che in futuro".

Anche l'allenatore Roberto De Zerbi ha espresso la propria soddisfazione: "Luca è un giocatore che stimo moltissimo e sono davvero felice che abbia firmato un nuovo contratto.

"La vicinanza quotidiana alla prima squadra lo ha aiutato a crescere, acquisendo personalità e continuità. Nelle ultime settimane si è meritato il posto tra i convocati per le partite.

"Tutti possono vedere le sue qualità tecniche in campo, ma apprezzo molto anche la sua calma e la capacità di prendere decisioni sotto pressione.

"I migliori giocatori hanno fiducia in sé stessi in campo e umiltà fuori. Luca ha ancora ampi margini di miglioramento e sono certo che continuerà a lavorare duramente ogni giorno per diventare la migliore versione di sé stesso".