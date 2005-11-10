Nuova, clamorosa mossa societaria in arrivo in casa Chelsea. Secondo quanto trapela dall'Inghilterra e riporta l'edizione online del The Guardian, la leggenda del football americano Tom Brady sarebbe infatti in trattative avanzate per acquisire una quota di minoranza del club londinese. Un'operazione tutt'altro che casuale: proprio in questo mese, dopo tre anni di permanenza, il sette volte vincitore del Super Bowl ha ceduto la propria partecipazione nel Birmingham City, una scelta strategica mirata proprio a spianare la strada all'ingresso nel club londinese.

La situazione

Alla base della trattativa ci sarebbero gli ottimi rapporti tra l'ex quarterback e Behdad Eghbali, uomo forte del fondo Clearlake Capital, che dal settembre scorso detiene l'86,5% delle azioni dei Blues in seguito all'uscita di scena di Todd Boehly e Mark Walter.

Dal Chelsea no comment

Per Brady, già co-proprietario di minoranza dei Las Vegas Raiders nella NFL insieme a Tom Wagner, si tratterebbe di un ulteriore passo nel mondo del calcio inglese dopo l'esperienza al Birmingham iniziata nell'agosto 2023, pochi mesi dopo il suo definitivo ritiro dai campi. Al momento da Londra bocche cucite con il Chelsea che ha preferito non rilasciare commenti ufficiali, ma l'asse con gli Stati Uniti è più caldo che mai. Presto potrebbero esserci sviluppi.