Ligue 1, rimonta Troyes: sotto dopo appena 3 minuti si impone per 3-1 sul Le Havre
Andrea Piras
Vittoria in rimonta per il Troyes che nell’anticipo del venerdì sera supera fra le mura amiche il Le Havre. Dopo appena tre minuti gli ospiti passano in vantaggio con Maja mentre al 19’ Mille pareggia i conti. La rete del sorpasso arriva nella seconda frazione di gara sempre grazie al centrocampista che ha realizzato la sua doppietta personale mentre il 3-1 definitivo arriva in pieno recupero su un rigore trasformato da Ripart.
Venerdì 20 novembre
Troyes-Le Havre 3-1
Sabato 21 novembre
Nizza-Paris Saint-Germain
Lens-Tolosa
Lille-Lione
Monaco-Auxerre
Strasburgo-Brest
Domenica 22 novembre
Paris FC-Angers
Lorient-Rennes
Olympique Marsiglia-Le Mans
CLASSIFICA
PSG 23 punti
(10 partite giocate)
Lilla 21 (10)
Paris FC 20 (10)
Marsiglia 18 (10)
Lione 17 (10)
Nizza 17 (10)
Rennes 16 (10)
Monaco 16 (10)
Brest 15 (10)
Lorient 15 (10)
Lens 13 (9)
Tolosa 13 (10)
Troyes 11 (11)
Strasburgo 10 (10)
Auxerre 10 (10)
Angers 8 (10)
Le Mans 8 (10)
Le Havre 2 (11)