Nuove polemiche attorno a Marcos Llorente, questa volta per una vicenda che nulla ha a che vedere con il terreno di gioco. Il centrocampista dell'Atletico Madrid ha pubblicato sui social network un video nel quale imbocca con del caviale la figlia di appena un anno e mezzo, attirandosi numerose critiche. C'è chi lo ha accusato di ostentare la propria ricchezza e chi ha sollevato interrogativi sull'opportunità di somministrare un simile alimento a una bambina così piccola.

Llorente risponde alle critiche e lancia un codice promozionale

Il campione del mondo spagnolo ha replicato attraverso un nuovo video pubblicato su Instagram: “Sono affascinato dal nostro approccio al cibo per bambini. Abbiamo normalizzato i dolci e demonizzato i cibi eccezionali. Il caviale ci preoccupa più dello zucchero. C'è un problema”. Il calciatore ha poi ironizzato sugli ingredienti di alcuni prodotti alimentari destinati ai bambini, sfruttando la visibilità ottenuta dalla vicenda per promuovere il proprio marchio, Free Human, attraverso un codice sconto del 20% denominato proprio “CAVIAR20”.

Llorente non arretra: “A dire il vero, mi diverto”

Il filmato ha raccolto oltre 155mila like e commenti anche da parte di altri calciatori, tra cui Ferran Torres. Il centrocampista dell'Atletico Madrid ha successivamente rincarato la dose attraverso alcune storie su Instagram: “Mostro i messaggi d'odio e le minacce che ricevo o mi lamento? No. Ho scelto di giocare, so che fa parte del gioco e, a dire il vero, mi diverto”. Llorente ha infine contestato le accuse di ostentazione, rivendicando il diritto di godere del proprio benessere economico senza doversene sentire in colpa.