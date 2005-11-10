Barcellona, il Bayern valuta il profilo di Olmo in caso di partenza di Olise e Musiala

Il Barcellona viaggia a vele spiegate. Dopo sette giornate di Liga, i blaugrana guidano la classifica con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid, mentre in Champions League hanno iniziato il proprio cammino con un convincente 5-1 contro il Feyenoord. In questo contesto, Dani Olmo si conferma uno degli elementi più importanti della rosa.

Il trequartista spagnolo, campione del mondo con la Roja, ha già collezionato tre assist in otto presenze stagionali con il Barça, pur avendo disputato appena 342 minuti. Numeri ai quali si aggiungono le tre assistenze servite nelle tre gare giocate con la nazionale spagnola durante l'ultima sosta; nonostante il buon rendimento, il futuro del 28enne potrebbe presto diventare un tema di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, il Bayern Monaco avrebbe infatti inserito Olmo tra i principali obiettivi per la prossima estate.

Il club bavarese starebbe valutando il suo profilo per cautelarsi in vista di eventuali partenze di Michael Olise o Jamal Musiala, individuando nello spagnolo un giocatore ideale per qualità tecniche, creatività e duttilità tattica. Del resto, il Bayern aveva già provato ad acquistarlo prima del suo ritorno al Barcellona nell'estate del 2024, quando i catalani investirono circa 61 milioni di euro per riportarlo in blaugrana.

Attualmente, però, non esistono trattative concrete. Olmo, legato al Barcellona da un contratto fino al 2030, è concentrato esclusivamente sulla stagione in corso e sulla volontà di conquistare quanti più trofei possibile con la maglia blaugrana. Anche il Barcellona, almeno per il momento, non ha ricevuto offerte ufficiali e non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi giocatori più versatili. Oltre al Bayern Monaco, anche diversi club di Premier League seguono con attenzione l'evolversi della situazione.