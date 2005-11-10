Si chiude senza vincitori il derby bretone tra Rennes e Lorient, terminato 1-1 nell'undicesima giornata di Ligue 1. La squadra di Franck Haise, reduce da un periodo complicato, passa in vantaggio al 27' grazie a Boulaye Dia, bravo a sfruttare un assist di Al-Tamari e a battere Mvogo dopo una rapida ripartenza. Poco dopo arriva anche una brutta notizia per gli ospiti, con Valentin Rongier costretto a uscire per infortunio. Il Lorient fatica a costruire occasioni, ma trova il pareggio proprio allo scadere del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Montassar Talbi anticipa tutti sul primo palo e supera Brice Samba di testa.

Cadiou spreca dal dischetto, Rennes in dieci nel finale

La ripresa si apre con una grande occasione per il Lorient, ma Noah Cadiou fallisce un calcio di rigore al 51', spedendo il pallone fuori. La partita diventa più vivace, con Samba decisivo sulle conclusioni di Obaretin e Avom Ebong. Dall'altra parte, Al-Tamari spreca una ghiotta opportunità davanti a Mvogo al 68', mentre Cadiou sfiora il palo dalla distanza all'81'. Nel recupero arriva anche l'espulsione di Thomasson, che lascia il Rennes in inferiorità numerica, ma il risultato non cambia. Per la formazione di Haise si tratta della terza partita consecutiva senza vittorie: le due squadre mantengono le rispettive posizioni in classifica, con il Rennes nono e il Lorient decimo.

Il programma

Venerdì 20 novembre

Troyes - Le Havre 3-1

Sabato 21 novembre

Nizza - Paris Saint Germain 2-3

Strasburgo - Brest 0-1

Monaco - Auxerre 1-1

Lille - Lione 0-1

Lens - Tolosa 1-1

Domenica 22 novembre

Paris Fc - Angers 4-0

Lorient - Rennes 1-1

Olympique Marsiglia - Le Mans ore 20:45

La classifica aggiornata

1.⁠ ⁠PSG – 26 punti (11 partite giocate)

2.⁠ ⁠Paris FC – 23 punti (11)

3.⁠ ⁠Lille – 21 punti (11)

4.⁠ ⁠Lione – 20 punti (11)

5.⁠ ⁠Olympique Marsiglia – 18 punti (10)

6.⁠ ⁠Brest – 18 punti (11)

7.⁠ ⁠Nizza – 17 punti (11)

8.⁠ ⁠Monaco – 17 punti (11)

9.⁠ ⁠Rennes – 17 punti (11)

10.⁠ ⁠Lorient – 16 punti (11)

11.⁠ ⁠Lens – 14 punti (11)

12.⁠ ⁠Tolosa – 14 punti (11)

13.⁠ ⁠Troyes – 11 punti (11)

14.⁠ ⁠Auxerre – 11 punti (11)

15.⁠ Strasburgo – 10 punti (11)

16.⁠ ⁠Le Mans – 8 punti (10)

17.⁠ ⁠Angers – 8 punti (11)

18.⁠ ⁠Le Havre – 2 punti (11)