Alla vigilia di Sabah-Barcellona, gara valida per la quinta giornata di Champions League in programma a Baku, Frenkie de Jong ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul rientro dall'infortunio e sulle ambizioni europee dei blaugrana. Il centrocampista olandese ha voluto ridimensionare le pressioni sul trofeo che manca dal 2015, pur ribadendo la propria centralità nel progetto tecnico.

De Jong e la sfida Champions: le gerarchie in Europa

Il centrocampista ha chiarito che la vittoria della coppa resta un traguardo ambizioso per lo spogliatoio, ma non può essere l'unico metro di giudizio sull'annata. "È l'obiettivo - riporta Mundo Deportivo -, ma se non la vinciamo non sarebbe un fallimento, non possiamo parlare di brutta stagione", ha spiegato De Jong.

Pur ritenendo la squadra più matura rispetto al passato per restare competitiva, l'olandese non ha nascosto di vedere un'avversaria davanti a tutte. "Per me il PSG è il favorito e ci hanno anche battuto in questa stagione. Bisogna migliorare e vedremo a fine stagione", ha aggiunto De Jong.

Ritorno dall'infortunio, ruolo e assenza di Lamine Yamal

Superato lo stop fisico, il classe '97 ha rivendicato il proprio spazio nell'undici titolare e ha commentato il suo stato di forma. "Non mi sento meno titolare, ho avuto l'infortunio e ora sono tornato con grande fiducia in me stesso. Vedremo come andrà tutto, ma certo che voglio essere titolare come sempre", ha affermato De Jong, ricordando il sostegno ricevuto dal club: "Quando sono stato infortunato è stato difficile tornare, ma tutta la gente del club mi ha sostenuto".

Sul piano tattico e sull'intesa con il tecnico, l'olandese ha fatto chiarezza sul rapporto con Hansi Flick e sul proprio impiego in difesa. "È buono. Ora mi sento bene, sono forte e cerco di concentrarmi su quello che succede adesso", ha detto sul mister, aggiungendo a proposito dell'arretramento al centro della retroguardia: "Contro l'Alavés credo che pensasse di avere bisogno di me come centrale ed è lì che è iniziato tutto".

Infine, sulle assenze, De Jong ha ammesso che il talento di Lamine Yamal si fa sentire, ma ha ribadito la fiducia nel gruppo. "Abbiamo una rosa con molto talento e dobbiamo essere capaci di vincere anche senza di lui", ha concluso il centrocampista.